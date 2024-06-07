«Консист Констракшн» и «РК Технолоджи» стали партнерами

Поставщик электротехнического оборудования «РК Технолоджи» и производитель средств промышленной автоматизации «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») заключили партнерское соглашение. Объединив усилия, стороны смогут предложить заказчикам решения Consyst Electronics для успешного внедрения на производственных объектах.

«РК Технолоджи» специализируется на поставках промышленного электрооборудования. Уже более 5 лет компания сотрудничает как с постоянными, так и с новыми партнерами в разных отраслях. Благодаря заключенному соглашению с «Консист Констракшн» дистрибьютор получит продукт, с которым сможет участвовать в любом проекте дискретного производства.

Программируемые логические контроллеры Consyst Electronics представляют собой современную модульную платформу, способную эффективно решать задачи автоматизации на предприятиях любого масштаба практически во всех секторах. Передовые технологии и широкий функционал, стандартные интерфейсы и открытая среда разработки делают их востребованным инструментом для широкого спектра задач промышленности.

Маргарита Дегтярь, генеральный директор «РК Технолоджи», сказала: «Сотрудничество с «Консист Констракшн» открывает перед нами новые горизонты. Производитель предлагает технически интересный и надежный продукт, а также обеспечивает высококачественную партнерскую поддержку. Решения вендора предоставляют возможность для расширения бизнеса благодаря прозрачным условиям, конкурентной стоимости и точным срокам поставок. Это партнерство является ключом к успешному росту и реализации наших амбициозных проектов».

Николай Кадацкий, директор по развитию бизнеса «Консист Констракшн», отметил: «Наши дистрибьюторы не новички на рынке, а команда с глубокими техническими компетенциями и богатым опытом. Их экспертиза и разветвленная сеть партнеров позволит охватить значительную долю рынка. Мы уверены, что внедрение контроллеров Consyst Electronics будет способствовать повышению эффективности производственных процессов заказчиков».