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«Галактика» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и корпорация «Галактика» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу новейшей 16 версии СУБД Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Standard, а также их сертифицированных редакций и систем: «Галактика ERP», «Галактика АММ», «Галактика MES», «Галактика ЕАМ» и «Галактика ESB».

На сегодняшний день продуктовая линейка «Галактики» способна закрыть весь спектр задач современного предприятия с технологическим производством любой сложности, уверяют в компании. Центральным продуктом в галактической экосистеме является ERP, которая обеспечивает сквозное управление процессами всех направлений финансово-хозяйственной и производственной деятельности холдингов и корпораций, а также крупных предприятий различных отраслей экономики РФ. Решения «Галактика АММ», «Галактика MES» позволяют компании осуществлять планирование и управление производственными процессами на всех уровнях, от цифровой сети кооперации до цифрового рабочего места. «Галактика ЕАМ» обеспечивает управление техническим обслуживанием и надежностью производственных активов. «Галактика ESB» — интеграционная шина, позволяющая консолидировать разнородные решения с минимальными затратами. Все решения входят в реестр отечественного ПО и апробированы на крупнейших предприятиях энергетики, нефтегаза, ВПК, химпрома и других отраслей. Технологический стек «Галактики» совместим с Postgres Pro Standard 13, 14, 15 версии с марта 2023 г.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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