Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» переходит на цифровое строительство жилья

Сбербанк и ГК «Страна Девелопмент» будут вместе разрабатывать инновационные решения для строительной отрасли. Об этом CNews сообщили представители ГК «Страна Девелопмент».

Отечественный застройщик «Страна Девелопмент» цифровизирует свою работу и уже применяет самые современные технологии, в том числе модели искусственного интеллекта. Это помогает сократить сроки строительства жилья, повысить его качество и снизить стоимость. В планы входит продолжить сотрудничество в этом направлении и найти новые точки взаимодействия в области искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали Сбербанк и ООО «Элит Строй» (входит в ГК «Страна Девелопмент»).

Сбербанк поможет застройщику провести цифровую трансформацию и внедрить в работу искусственный интеллект. Стороны будут вместе разрабатывать и реализовывать инновационные решения для строительной отрасли. Банк предоставит компании современные финтех-сервисы посредством API. Также планируются совместные образовательные и популяризационные проекты в области ИИ.