«Аквариус» и банк «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве

Группа компаний «Аквариус» и банк «Россия» договорились объединить усилия для осуществления стратегии импортозамещения ИТ-решений в значимых отраслях экономики России, в том числе в производстве электронных компонентов.

Подписи под документом поставили председатель совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин и председатель правления банка «Россия» Татьяна Полинко.

Соглашение между сторонами предусматривает финансирование в области разработки и производства отечественного радиоэлектронного оборудования для замены аналогов мировых брендов. Это позволит в полной мере обеспечить стабильную работу и независимость ИТ-инфраструктуры компаний важнейших отраслей экономики страны от иностранных решений и повысить устойчивость бизнеса к политическим и экономическим рискам.

«Спрос на компьютерную технику отечественных брендов и российское программное обеспечение стремительно увеличивается. По данным экспертов, каждый пятый продаваемый в РФ компьютер – российского производства, а рынок разработки ПО растет на 15% в год. Мы видим значительный потенциал этой отрасли и считаем проекты ГК «Аквариус» интересными и перспективными с точки зрения импортозамещения и обеспечения цифровой безопасности российских компаний. Дополнительное финансирование позволит предприятию расширить линейку компьютеров и вывести на рынок новые программные продукты, которые будут востребованы как бизнесом, так и розничными потребителями», – отметила Татьяна Полинко.

«Благодаря заключению соглашения с нашим партнером, акционерным банком «Россия», группа компаний «Аквариус» готова в полной мере обеспечить замену ИТ-инфраструктуры компаний важнейших отраслей экономики РФ. Для этого у нас есть два собственных производственных комплекса и три центра разработок в стране, накопленный за 35 лет работы опыт и пул технологических партнеров. Осуществление политики импортозамещения в различных отраслях экономики – наша важнейшая задача на данный момент. Благодаря этому мы сможем достичь цифрового суверенитета страны, одного из ключевых признаков стабильности – как на государственном, так и корпоративном уровнях. Могу с радостью отметить, что сейчас финансовые организации стали обращать больше внимания на необходимость инвестирования в такую значимую отрасль радиоэлектроники», – сказал Алексей Калинин.