Юным кировчанам доступны бесплатные уроки про умные технологии от МТС и фиксиков

ПАО «МТС» и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную образовательную программу на тему интернета вещей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Курс рассчитан на детей от 4 до 8 лет и включает четыре урока: «Умный город», «Умная забота о здоровье», «Умный дом» и «Умный магазин». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков вместе с героями мультсериала «Фиксики» погружают ребят в мир интернета вещей и на простых примерах показывают, как вещи могут взаимодействовать друг с другом, без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в «городе будущего» и зачем в городе умные камеры. Через эти и многие другие вопросы дети получают базовые знания о формировании современной городской среды, экономии энергоресурсов, снижении своего экологического следа и использовании технологий для здравоохранения. Курс можно использовать как для домашнего просмотра, так и в качестве дополнительных внеклассных уроков.

Кировчане на сайте «Поколение М» смогут принять участие в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» в двух номинациях: «Полезная находка» и «Умный подход». Ребятам предлагают пофантазировать и нарисовать умный дом, в котором они сами хотели бы жить, а также использовать свои инженерные способности и превратить старую вещь в полезное устройство. Работы можно прислать до 31 мая 2025 г. Главный приз конкурса – поездка в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации, где создают легендарных «Фиксиков».

«Умные устройства сегодня становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Поэтому мы запустили бесплатный курс для самых маленьких пользователей, чтобы помочь грамотно и безопасно освоить доступные технологии. Вместе с ведущими экспертами МТС и известными мультгероями мы попытались доступным языком и в нативном формате рассказать о том, как цифровые технологии меняют нашу жизнь», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.