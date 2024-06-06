VK построит дата-центр в Санкт-Петербурге

VK планирует построить новый центр хранения и обработки данных в Санкт-Петербурге. Он станет базой для развития высокотехнологичного кластера в регионе. Соглашение о партнерстве подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Сеть собственных ЦОДов позволит поддерживать высокую производительность и надежность сервисов VK для пользователей и бизнеса. В основе ИТ-инфраструктуры компания планирует использовать облачные технологии, что повышает гибкость управления вычислительными мощностями и рентабельность инвестиций в них.

Строительство нового дата-центра способствует формированию благоприятных условий для развития ИТ-инфраструктуры и созданию более 250 новых рабочих мест в регионе.

«За последние несколько лет ИТ-отрасль заметно укрепила свое влияние на экономику Санкт-Петербурга. С 2018 г. количество зарегистрированных ИТ-компаний и ИП увеличилось на 22,4%, достигнув 23,8 тыс. на конец 2023 г. Численность работников в отрасли за этот период выросла вдвое — с 69,1 тыс. в 2017 г. до 117 тыс. в 2023 г. Город также остается в числе лидеров по показателю аккредитованных ИТ-компаний — их более трех тысяч. Развитие инфраструктуры центров обработки данных упрочит позиции нашего города как одного из лидеров цифровизации в России», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Санкт-Петербург — исторически близкий регион для VK, здесь начинались ключевые проекты холдинга. Нас связывают давние партнерские отношения, которые мы с удовольствием продолжаем развивать. Именно поэтому было принято решение построить новый дата-центр именно в Петербурге, — сказал генеральный директор VK Владимир Кириенко. — Сеть собственных ЦОДов станет основой для обеспечения высокой производительности и надежности сервисов VK для пользователей и бизнеса. В основе IT-инфраструктуры компания планирует использовать облачные технологии, что повышает гибкость управления вычислительными мощностями и рентабельность инвестиций в них».