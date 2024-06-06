Tele2 направит 2 млрд рублей на цифровые проекты Пермского края

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Пермского края подписали долгосрочное соглашение о взаимодействии в сфере развития цифровой экономики региона. Такие проекты включают повышение доступности услуг связи для населения, использование геоаналитики для нужд региона, развитие цифровых сервисов для агропромышленного комплекса и внедрение систем экологического мониторинга, создание сетей Private LTE на территории госучреждений. В развитие инфраструктуры связи компания планирует инвестировать до конца 2025 г. более 2 млрд руб.

Соглашение подписали генеральный директор Tele2 Антон Годовиков и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и правительства региона в развитии информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, вклад в цифровую трансформацию отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления субъекта РФ.

В рамках партнерства в ближайшие два года Tele2 обеспечит развитие сети на территории Перми, Березниковского городского округа, Краснокамского городского округа, Пермского муниципального округа и других населенных пунктов региона. Планируемый объем инвестиций в развитие услуг связи в Пермском крае в этот период составит более 2 млрд руб.

Tele2 и правительство Пермского края запланировали проекты, направленные на развитие и повышение доступности мобильных услуг, покрытие автомобильных дорог и более высокое проникновение цифровых сервисов и услуг. Tele2 намерена оказывать содействие руководству региона в различных цифровых проектах: внедрении систем экологического онлайн-мониторинга, разработке цифровых сервисов для нужд промышленности и создании сетей LTE закрытого контура, анализу на базе «больших данных» в том числе для развития внутреннего туризма.

Антон Годовиков, генеральный директор Tele2, сказал: «Состояние отрасли связи и качество телекоммуникационных услуг в регионах – основа цифровой трансформации, условие эффективной работы местного бизнеса и повышения качества жизни граждан. Это особенно заметно на примере динамично развивающегося Пермского края – одного из лидеров среди регионов России по обеспечению жителей связью, а также по темпам цифровизации. Этого удалось добиться благодаря сотрудничеству местных властей и операторов связи. Tele2 за почти девять лет работы в регионе реализовала сложные технические проекты, расширяя зону покрытия и модернизируя сеть. Мы планируем и дальше обеспечивать высокое качество технического сервиса, создавать благоприятную среду для развития цифровых услуг и внедрения передовых технологий. Партнерство с правительством края позволит нам воплотить наши идеи и внести свой вклад в процветание опорного региона страны».

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, отметил: «Благодарю мобильного оператора Tele2 за многолетнее сотрудничество. Президент Владимир Путин ставит перед регионами задачу достичь национальной цели «Цифровая трансформация». Она направлена в том числе на обеспечение доступности мобильной и интернет-связи. На сегодняшний день в Прикамье этот показатель выполнен на 99,7%. Мы одними из первых в стране завершили федеральную программу по подключению населенных пунктов с численностью свыше 500 человек. Работу важно продолжать. До конца этого года наша задача – обеспечить услугами связи все населенные пункты с численностью жителей более 100 человек. И наши партнеры нам в этом помогают».