CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«СКБ Контур» и «Деловые Линии» договорились совместно развивать направление электронного документооборота в сфере логистики ​

​Группа компаний «Деловые Линии», транспортно-логистический оператор, и «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерские отношения будут направлены на внедрение и эффективное использование решений для транспортного электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Конту»р.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «ГК “Деловые Линии” - одна из ключевых логистических компаний страны, которая успешно решает задачи по доставке грузов и расширению географии их перевозок. Эта работа требует высокого уровня эффективности и цифровизации бизнес-процессов, которая сегодня проходит красной нитью развития любой компании. Рассчитываем, что внедрение и интеграция цифровых решений Контура позволит нашим партнерам еще больше ускорить свою работу, улучшить коммуникации и повысить качество обслуживания клиентов».

С помощью современных информационных и коммуникационных технологий компании планируют разработать инструменты для модернизации бизнес-процессов.

Помимо обмена опытом и знаниями в своих областях, стороны договорились об участии в мероприятиях, посвященных разработке и использованию цифровых технологий.

Партнеры рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество и успешные совместные проекты по цифровизации логистики.

Дмитрий Хрущалев, Заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии»: «С каждым днем гонка технологий набирает обороты, а транспортная отрасль – один из лидеров цифровизации. Электронный документооборот делает перевозки более удобными, быстрыми и прозрачными для всех участников. Как ведущая логистическая компания мы еще в прошлом году перевели межтерминальные перевозки на электронные транспортные накладные, а в планах — расширение возможностей и выпуск уже более одного млн ЭТрН в месяц. Сегодня мы подписали соглашение с нашим партнером «СКБ Контур», чтобы и дальше успешно развивать совместные проекты по внедрению и использованию ЭДО в логистике».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Россияне бывают жертвами ИТ-преступлений вдвое чаще американцев, зато у американцев киберпреступники каждый раз отбирают в шесть раз больше денег

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Пользователи дождались. В Chrome OS спустя 15 лет подвезли поддержку приложений для Windows. Возможно, заработает даже на древних ПК

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

В России создают суверенный аналог микросхемы Intel. Только очень древней

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024