«СКБ Контур» и «Деловые Линии» договорились совместно развивать направление электронного документооборота в сфере логистики ​

​Группа компаний «Деловые Линии», транспортно-логистический оператор, и «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерские отношения будут направлены на внедрение и эффективное использование решений для транспортного электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Конту»р.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «ГК “Деловые Линии” - одна из ключевых логистических компаний страны, которая успешно решает задачи по доставке грузов и расширению географии их перевозок. Эта работа требует высокого уровня эффективности и цифровизации бизнес-процессов, которая сегодня проходит красной нитью развития любой компании. Рассчитываем, что внедрение и интеграция цифровых решений Контура позволит нашим партнерам еще больше ускорить свою работу, улучшить коммуникации и повысить качество обслуживания клиентов».

С помощью современных информационных и коммуникационных технологий компании планируют разработать инструменты для модернизации бизнес-процессов.

Помимо обмена опытом и знаниями в своих областях, стороны договорились об участии в мероприятиях, посвященных разработке и использованию цифровых технологий.

Партнеры рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество и успешные совместные проекты по цифровизации логистики.

Дмитрий Хрущалев, Заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии»: «С каждым днем гонка технологий набирает обороты, а транспортная отрасль – один из лидеров цифровизации. Электронный документооборот делает перевозки более удобными, быстрыми и прозрачными для всех участников. Как ведущая логистическая компания мы еще в прошлом году перевели межтерминальные перевозки на электронные транспортные накладные, а в планах — расширение возможностей и выпуск уже более одного млн ЭТрН в месяц. Сегодня мы подписали соглашение с нашим партнером «СКБ Контур», чтобы и дальше успешно развивать совместные проекты по внедрению и использованию ЭДО в логистике».