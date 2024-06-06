«СберТех» и Fplus договорились о совместной разработке ПАКов

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и производитель инфраструктурного оборудования компания Fplus подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и совместной разработке индустриальных программно-аппаратных комплексов (ПАКов) для решения бизнес-задач российских заказчиков. Со стороны «СберТех» документ подписал генеральный директор Максим Тятюшев, а от Fplus – генеральный директор компании Алексей Мельников.

Совместный ПАК будет построен на базе серверов и СХД Fplus с программными решениями «СберТеха»: серверной операционной системой Platform V SberLinux OS Server, системой управления реляционными базами данных корпоративного уровня Platform V Pangolin и другими продуктами цифровой облачной платформы Platform V. Объединение усилий двух компаний позволит предоставить российским заказчикам законченное решение, готовое к работе сразу «из коробки».

Индустриальный ПАК «СберТеха» и Fplus предназначен для компаний малого и среднего бизнеса, организаций финансового сектора, он позволит сократить затраты на развертывание инфраструктуры СУБД и сопутствующих приложений.

Серверы и СХД компании Fplus включены в реестр промышленной продукции Минпромторга, произведенной на территории РФ. Продукты «СберТеха» зарегистрированы в реестре российского ПО Минцифры и соответствуют стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности и надежности. Заказчик получает решение, все компоненты которого созданы отечественными компаниями, протестированы на совместимость и отвечают требуемым стандартам безопасности, в частности, Platform V Pangolin имеет сертификат ФСТЭК.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «При импортозамещении программно-аппаратных комплексов компаниям важны технологические характеристики серверов и СХД, а также надежность и производительность ПО, установленного на них. Наши ОС, СУБД и другие продукты Platform V созданы с учетом самых строгих корпоративных требований и подходят для размещения высоконагруженных распределенных систем. А Fplus – один из лидеров российского ИТ-рынка – обеспечит высокое качество инфраструктурной части ПАКов».

Алексей Мельников, генеральный директор компании Fplus, отметил: «Консолидация усилий – это то, о чем я говорю постоянно. Участникам ИТ-рынка необходимо объединяться и вместе работать над решениями, в том числе индустриальными, которые сегодня требуются заказчикам в коммерческом и государственном секторах. Наши партнеры из «СберТеха» это прекрасно понимают, поэтому мы уже давно работаем с ними над совместными проектами. А нынешнее подписание лишь еще больше упрочило наши отношения и зафиксировало дальнейшие направления работы».