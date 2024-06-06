«Росатом» подписал дорожную карту о внедрении платформы предиктивной аналитики в Белоруссии

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и белорусская ИТ-компания ЗАО «Международный деловой альянс» подписали дорожную карту сотрудничества в области продвижения цифровой платформы предиктивной аналитики «АтомМайнд» в Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители «Гринатом».

Основные цели соглашения – применение платформы «АтомМайнд» в проектах промышленной цифровизации производственных предприятий Белоруссии, создание центров компетенций и развитие соответствующего кадрового потенциала предприятий. Определение производственной площадки для первого внедрения платформы планируется к концу лета 2024 г.

Платформа предиктивной аналитики «АтомМайнд» – это собственная разработка «ТВЭЛ», созданная для оптимизации повышения производительности труда, повышения выхода в «годно», сокращения времени простоя оборудования и минимизации внеплановых ремонтов.

Решение запущено в промышленную эксплуатацию в конце 2022 г. на Чепецком механическом заводе – крупном металлургическом предприятии в составе Топливного дивизиона «Росатома» в г. Глазов, Республика Удмуртия. Для контроля технологической дисциплины ежемесячно требуется собрать и анализировать более двух млн параметров. «АтомМайнд» обеспечивает сбор информации как с датчиков и контроллеров, установленных на оборудовании, так и из основных информационных систем завода – ERP, MES, LIMS, PDM. Платформа собирает весь массив данных, анализирует его, после чего выдает оптимальные настройки работы оборудования, позволяющие повысить выпуск годной продукции. Эффекты от внедрения решения были подтверждены на натурном эксперименте на Чепецком механическом заводе.

«Топливный дивизион «Росатома» является одним из локомотивов применения искусственного интеллекта в атомной отрасли. Наша платформа «АтомМайнд» зарекомендовала себя как надежный инструмент повышения эффективности на предприятиях. Мы развиваем функционал платформы, создаем новые сервисы и стремимся к расширению партнерских связей с другими предприятиями, которым может быть полезен наш опыт. Сегодняшнее соглашение – большой шаг в сторону развития международной кооперации в применении нашего решения», – сказал Евгений Гаранин, вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО «ТВЭЛ»

«Мы всегда ищем мощных локальных партнеров и нашли их в лице Международного делового альянса, который с готовностью взял на себя продвижение и внедрение наших продуктов на территории Белоруссии. Подписание дорожной карты позволит развить долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество между сторонами в целях применения цифровой платформы «АтомМайнд» в проектах промышленной цифровизации производственных предприятий Белоруссии, создания центров компетенций и развития соответствующего кадрового потенциала предприятий», — отметил Станислав Левицкий, директор странового офиса госкорпорации «Росатом» в Белоруссии — ООО «Русатом Бел».

«Создание и, что не менее важно — обеспечение цифровой устойчивости — сложная задача, с которой нельзя справиться в одиночку. Поэтому Международный деловой альянс, как интегратор, и «Росатом», как поставщик импортонезависимых цифровых решений, заключили партнерство с целью построения устойчивых информационных решений в Белоруссии» — сказал Дмитрий Коневцев, генеральный директор ЗАО «Международный деловой альянс».