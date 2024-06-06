Представлен новый российский дистрибьютор интеллектуальных систем хранения LoxTop – «АРМО-Системы»

«АРМО-Системы» подписала договор о партнерстве с компанией LoxTop, европейским производителем продукции для автоматизированных систем хранения ключей, документов и ценных вещей. LoxTop разрабатывает и производит интеллектуальные электронные ключницы и камеры хранения (ячейки), широкий ассортимент которых наряду с гибкими возможностями кастомизации позволяет создавать индивидуальные решения, максимально соответствующие требованиям заказчика. На все системы хранения производитель предоставляет четырех-летнюю гарантию. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Венгерская компания LoxTop работает на рынке систем безопасности с 1989 г. Начиная как разработчик и производитель решений для систем контроля доступа, охранной и пожарной сигнализации, а также прикладного программного обеспечения, в 2016 году LoxTop сосредоточилась исключительно на автоматизированных системах хранения. Ассортимент продуктов LoxTop включает модульные электронные ключницы и камеры хранения (ячейки) для ценных вещей, документов и т.п., которые позволяют создавать интеллектуальные системы хранения под любые задачи.

Гибкие возможности кастомизации позволяют использовать решения LoxTop на различных объектах, будь то офис, банк, государственное учреждение, отель, больница и т.д. При этом каждая электронная ключница и камера хранения поддерживает интеграцию с ERP-системами и системами контроля доступа (СКУД), удаленное управление и установку в сейф, в том числе и в пожаробезопасный. В зависимости от требования заказчика, системы хранения LoxTop можно опционально оснастить зарядным устройством USB, встроенной камерой, OLED-дисплеем, обеззараживающей УФ-лампой и т.д.

Защищенный доступ к ключу или ячейке камеры хранения можно реализовать с использованием RFID-карты или ПИН-кода. При этом фиксация ключей осуществляется с помощью интеллектуальных брелоков, оснащенных чипом с уникальным идентификатором, данные с которого электронная ключница использует для проверки и идентификации ключа каждый раз, когда необходимо извлечь его из хранилища или вернуть на место. Таким образом, ведется учет ключей, а каждое событие, включая открытие и закрытие дверцы шкафа, бронирование, взятие и возврат ключа, регистрируется в системе.

Качество продукции LoxTop отвечает высоким требованиям международных стандартов благодаря использованию новейших разработок. Собственное производство в Венгрии позволяет изготавливать требуемые электронные ключницы и/или камеры хранения в максимально короткие сроки – от двух до четырех недель. При этом компания предоставляет гарантию на системы хранения до четырех лет и осуществляет техподдержку дистрибьюторов и клиентов во всех странах. Важно отметить, что интеллектуальные системы хранения LoxTop, включающие электронные ключницы и камеры хранения, уже зарекомендовали себя в реализованных проектах по всему миру, в том числе и на территории России.