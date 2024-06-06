«Почта России» внедряет технологии VK для корпоративного управления

«Почта России» оптимизирует процессы учета и контроля благодаря технологиям VK: логистический оператор подключится к платформе налогового мониторинга VK Tax Compliance. Решение повысит открытость корпоративного управления «Почты». Об этом CNews сообщили представители VK.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Платформа VK Tax Compliance интегрирована с АИС «Налог-3» и внутренними системами «Почты», что упрощает контроль налоговой отчетности компании со стороны ФНС России. Почта передает на онлайн-витрину все необходимые сведения, и ведомство автоматически получает актуальную информацию. Решение поможет хранить и обрабатывать нужные для отчетности данные, управлять ими по всем дочерним компаниям и выстраивать процессы для сотрудников.

Кроме сотрудничества в сфере налогового мониторинга компании прорабатывают решения для оптимизации ИТ-инфраструктуры и HR-процессов «Почты России». Их задача — повысить рентабельность инвестиций в ИТ-системы, а также упростить взаимодействие сотрудников в разных регионах страны.

«Почта стремится к транспарентности бизнеса и реализации лучших корпоративных практик. Для этого мы всегда ищем передовые решения — VK предложил нам именно такие. Уверен, что нас ждет плодотворное сотрудничество, благодаря которому мы оптимизируем и ускорим самые разные бизнес-процессы — от отчетности перед налоговыми органами до вопросов цифровой безопасности и управления Big Data», — сказал генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

«Почта — одна из ключевых инфраструктурных компаний России, работающая во всех регионах и самых небольших отдаленных населенных пунктах страны. Оптимизация процессов в организации такого масштаба требует зрелых решений, протестированных в разных индустриях и проектах, включая ИТ, где высокая скорость работы и надежность решений — основа развития бизнеса. Уверен, что технологии VK и экспертиза «Почты России» помогут упростить работу сотрудников компании по всей стране и положительно скажутся на ее результатах», — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко.