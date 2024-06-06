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Партнерство РЖД и холдинга «Т1» улучшит веб-сервисы перевозчика

ОАО «РЖД» и холдинг «Т1» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Партнеры намерены объединить усилия для совершенствования качества обслуживания клиентов национального перевозчика. Подписи под соглашением поставили генеральный директор холдинга «T1» Алексей Фетисов и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Ключевыми направлениями совместной работы станут развитие, внедрение и продвижение веб-сервисов РЖД, что поможет улучшить пользовательский опыт в мобильной среде. Одним из главных требований будет обеспечение сохранности данных пользователей. Разработки холдинга «Т1» обладают сертификатом безопасности Минцифры России, что позволит передавать чувствительную информацию в зашифрованном виде. Таким образом, клиенты РЖД получат не только современные цифровые услуги, но и гарантию их безопасного использования. В рамках сотрудничества также предусмотрено расширение каналов дистрибуции, интеграция веб-сервисов с другими приложениями на мобильных устройствах при полном сохранении существующей функциональности.

«Развитие цифровых пассажирских сервисов и решений – одно из стратегических направлений деятельности Российских железных дорог. При этом мы стараемся максимально нивелировать эффект от недружественных действий иностранных ИТ-гигантов, предлагая пользователям максимально удобные и простые в применении продукты. Сотрудничество с такой крупной российской технологической компанией, как «Т1», позволит предоставить пассажирам надежный канал доступа к нашим услугам, а в перспективе – значительно расширить ассортимент услуг», — отметил Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД».

«Сейчас на рынке еще более заметно стала ощущаться борьба за внимание пользователя, и в таких условиях клиентоцентричность компаний – ключевой фактор и драйвер развития. Мы готовы аккумулировать всестороннюю экспертизу и многолетний опыт холдинга для доработки, непрерывного развития и обеспечения высокой безопасности и надежности веб-сервисов РЖД. Уверен, наши усилия позволят улучшить функциональность решения и обеспечить позитивный пользовательский опыт», — сказал Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга «Т1».

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