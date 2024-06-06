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МТС ускорила интернет в местах отдыха у Сенгилеевского водохранилища к летнему сезону

МТС ускорила мобильный интернет на берегах Сенгилеевского и Егорлыкского водохранилищ в местах отдыха ставропольцев. Интернет стал быстрее в среднем на 50% в хуторе Садовом, селе Сенгилеевском, а также на территории пяти баз отдыха возле воды. В поселке Приозерном устойчивый скоростной мобильный интернет запущен впервые. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Садовом и Сенгилеевском не только увеличена скорость передачи данных, но и расширено покрытие 4G на берегах водохранилищ. В поселке Приозерном благодаря программе устранения цифрового неравенства мобильный интернет МТС стал доступен впервые.

Цифровые услуги стали доступнее для 3500 жителей Шпаковского района, а также для отдыхающих у воды на южных берегах Егорлыкского и Сенгилеевского водохранилищ, где расположены базы отдыха. Это одни из немногих мест в маловодном Ставрополье, где жители могут отдохнуть у воды в летний зной. Связь и мобильный интернет здесь не только позволят слушать музыку онлайн, делиться впечатлениями в соцсетях, но и быть в безопасности, оперативно позвать на помощь в случае непредвиденных ситуаций.

Помимо населенных пунктов и баз отдыха мобильный интернет улучшен на Сенгилеевской ГЭС и автодороге «Сенгилеевское-Новотроицкая».

«Нашим техническим специалистам удалось комплексно проработать эту часть Ставрополья. Мы смогли создать цифровой комфорт и для жителей, и для отдыхающих, и для инфраструктурных объектов. Запас емкости позволит пользоваться сетью и в бытовых целях без каких-либо ограничений и внедрять цифровые решения по безопасности населения, автодорог или мониторингу водных объектов», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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