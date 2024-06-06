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ИИ-решение Сбербанка поможет «Газпром космические системы» дистанционно выявлять нарушения на газопроводах

Сбербанка и АО «Газпром космические системы» завершили совместный пилотный проект в области искусственного интеллекта. Компании разработали ИИ-решение, которое выявляет потенциальные нарушения правил охраны и эксплуатации газопроводов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В основе созданного ИИ-решения — модель машинного зрения на базе геоаналитической платформы Сбербанка «Геометрия». Искусственный интеллект способен выявить изменения на газопроводе по паре ортофотопланов, сделанных на заданной территории в разные периоды времени высокодетальной аэрофотосъемкой с беспилотника. При использовании модели во время пилотного проекта подтвердилась возможность обнаружения девяти наиболее встречающихся нарушений вблизи газопроводов: здания, транспорт, строительная деятельность и др. Качество и скорость работы ИИ-решения были отмечены специалистами, которые принимали участие в тестировании продукта.

«Газпром космические системы» планирует внедрить разработку в основную деятельность операторов компании в качестве «второго мнения». Также предполагается оснастить новой технологией полевые рабочие места сотрудников. Это поможет сократить время получения результатов патрулирования с нескольких суток до нескольких минут.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы видим растущую востребованность в передовых технологиях искусственного интеллекта, не только в госсекторе и экономике, но и, конечно же, среди бизнеса. Ключевые ИИ-сервисы на основе генеративного ИИ смогут помочь компаниям выполнить настоящий прорыв в совершенствовании качества продуктов и услуг. Прогнозирование актуальных потребностей, персонализация сервиса, повышение производительности и оптимизация рутинных процессов — искусственный интеллект сможет стать полноценным ассистентом в решении рабочих задач. Мы планируем развивать сотрудничество с компанией «Газпром космические системы», на основе совместной экспертизы разрабатывать инновационные продукты на пользу бизнесу».

Петр Корвяков, первый заместитель генерального директора «Газпром космические системы»: «Искусственный интеллект успешно внедряется в ключевые секторы российской экономики, включая промышленность. На производстве он становится неотъемлемым помощником человека. «Газпром космические системы» обладает богатым опытом в аэрокосмическом мониторинге, а «Сбер» — инновационными разработками в области искусственного интеллекта. Синергия компаний позволила разработать уникальное интеллектуальное решение. Мы уверены, что оно обладает большим потенциалом для дальнейшего масштабирования. В будущем технология обнаружения нарушений на газопроводах может быть использована предприятиями нефтегазовой промышленности не только в России, но и за рубежом».

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