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«БелАЗ» переводит конструкторские разработки на «Компас-3D»

Производитель карьерных самосвалов «БелАЗ» и российский разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» объявили об успешном завершении совместного пилотного проекта.

Система проектирования «Компас-3D» от «Аскон» прошла испытания в связке с программными продуктами компании «Интермех» и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии «БелАЗ». В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника.

В ходе пилотного проекта в «Компас-3D» и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор «БелАЗ ВХ20012», 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей 3D-моделирования, использовались специализированные приложения «Компас-3D» для проектирования валов и механических передач, трубопроводов, кабелей и жгутов, электрооборудования.

Специалисты «БелАЗа» отметили высокую стабильность работы программного обеспечения «Аскон» и достаточный набор САПР-инструментов. Скорость загрузки сложных 3D-моделей и выполнения операций со сборками и чертежами выше, чем у используемых зарубежных систем.

Результаты проекта подтвердили, что решение «Аскон» соответствует целевой для «БелАЗа» методологии разработки и использования электронной модели и электронной структуры изделия при проведении конструкторско-технологической подготовки производства.

С переходом на российское ПО предприятие планирует ускорить и усовершенствовать процессы проектирования продукции за счет внедрения современных технологий проектирования и конструирования с применением CAD/PDM-систем, создания электронных моделей изделий, формирования единых подходов к автоматизируемым процессам.

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