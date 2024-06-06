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«АвтоВАЗ» интегрирует ОС «Аврора» в российские автомобили

«АвтоВАЗ», ИТЭЛМА и «Ростелеком» создадут новую цифровую экосистему для автомобилей на базе российской операционной системы «Аврора». Соответствующее трёхстороннее соглашение подписано представителями компаний.

Соглашение предусматривает совместную разработку, тестирование, внедрение и развитие операционной системы «Аврора» для мультимедийных устройств автомобиля, механизмов автопилотирования, систем подключенного автомобиля, включая использование технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных для совершенствования продукции «АвтоВАЗа», а также создание цифровых продуктов под брендом Lada, объединенных в единую цифровую экосистему.

Интеллектуальные транспортные системы, внедряемые группой «Ростелеком», будут взаимодействовать с автомобилями Lada через компоненты производства НПП «ИТЭЛМА».

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сказал: «Подписание соглашения — наш совместный шаг к укреплению технологического суверенитета российской автомобильной отрасли. Совместно мы будем работать над ИТ-продуктами, которые сделают автомобили Lada еще более удобными и безопасными».

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил: «Мы рады укреплению сотрудничества с флагманом российского автомобилестроения. Наше стратегическое партнерство откроет новые цифровые горизонты для автомобильной индустрии страны. Мы нацелены на то, чтобы использование отечественной операционной системы «Аврора» обеспечивало комфорт и интеллектуальную поддержку для водителей, гарантируя высокий уровень безопасности автомобилей. Все три участника соглашения, каждый по своему направлению, активно работают над импортозамещением. Объединяя усилия компаний из разных отраслей, мы можем эффективнее и быстрее двигаться к обеспечению технологического суверенитета страны в целом».

Генеральный директор НПП «ИТЭЛМА» Алексей Воробьёв сказал: «Наша компания гордится возможностью участвовать в создании новой цифровой экосистемы для автомобилей. Это сотрудничество позволит применить наши наработки в области высоких технологий и локализации производства, что в конечном итоге откроет новые возможности для развития отечественной автомобильной индустрии и наполнит российский рынок инновационными решениями».

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