АО «Кама» и АО «ГЛОНАСС» будут совместно развивать цифровые сервисы для владельцев электромобилей «Атом»

Директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в присутствии Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Стороны договорились о совместной работе по разработке и внедрению информационных сервисов и услуг помощи на дороге на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Компании также будут развивать российские технологии взаимодействия подключенных транспортных средств с умной инфраструктурой автомагистралей и городов. Такое решение повысит безопасность автомобилистов за счет того, что водители смогут получать предупреждения, например, о дорожных работах, приближении скорой помощи, а также рекомендации по скоростному режиму для проезда в режиме «зеленого коридора» с минимизацией вынужденных остановок и попаданий в пробки.

«АО “Кама” разрабатывает не просто электромобиль, а первый отечественный гаджет на колесах. Поэтому для нас важно объединять передовые технологичные решения из отрасли и устанавливать плодотворное сотрудничество с инновационными российскими партнерами. Среди них выделяются представители АО “ГЛОНАСС”, которые работают над развитием и распространением высокотехнологичных решений в области навигации и связи. Такое экспертное партнерство позволит обеим сторонам создавать уникальные и востребованные сегодня и в будущем решения, адаптированные к требованиям меняющегося ИТ-ландшафта. При этом, определяя основные направления нашего сотрудничества, мы не ограничиваем их круг и в дальнейшем будем стремиться к их расширению и все большему укреплению отраслевых компетенций и деловых связей», — Анатолий Кияшко, директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама».

Сотрудничество предполагает проведение пилотных проектов, тестирование инновационных технических решений и опытных образцов навигационно-связного оборудования для повышения эффективности и безопасности эксплуатации транспортных средств в городах и на трассах.

«Госинформсистема “ЭРА-ГЛОНАСС” сегодня обеспечивает аварийное оповещение для 11 млн подключенных транспортных средств, спасая жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов ежегодно. Подключение первого серийного электромобиля Атом — подтверждение на деле заботы автопроизводителя о безопасности пользователей. Более того, мы совместно сделаем следующий шаг в развитии первой в мире национальной системы аварийного оповещения: “ЭРА-ГЛОНАСС” будет предотвращать ДТП. Система за счет получения онлайн-информации от умной инфраструктуры станет цифровым помощником каждого водителя в ежедневных поездках, подсказывая, в частности, о препятствиях на пути или рекомендуемую скорость, чтобы проезжать на зеленый свет. С АО “Кама” мы будем прорабатывать различные сценарии, которые позволят повысить безопасность миллионов автовладельцев», — Алексей Райкевич, генеральный директор АО «ГЛОНАСС».