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«Аквариус» и «Почта России» протестируют российское ИТ-оборудование

Группа компаний «Аквариус» и «Почта России» будут проводить совместные исследования, чтобы обновить архитектуру основных прикладных систем логистического оператора, и тестировать отечественное ИТ-оборудование.

Логистический оператор также будет тестировать оборудование российских производителей: системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и системы резервного копирования. В апробации примут участие ведущие отечественные разработчики ПО, включенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Почта России» уже несколько лет использует автоматизированные рабочие места и серверы Aquarius. Последние обеспечивают бесперебойную работу таких информационных систем как «Сортмастер», Единая информационно-аналитическая платформа (ЕИАП DataCloud), Единая автоматизированная система отделений почтовой связи (ЕАС ОПС) и других.

«Группа компаний «Аквариус» как разработчик и производитель оборудования и решений в сфере ИТ обладает большим опытом и экспертизой, которые мы готовы применять для решения сложных задач и крупных проектов, в том числе федерального масштаба. Наше сотрудничество направлено на улучшение уже имеющейся архитектуры приложений и оптимизацию работы систем для обеспечения стабильной работы оборудования логистических центров «Почты России», – сказал председатель совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин.

«Развитие инфраструктуры – это ключевое условие надёжной и эффективной работы почтовой службы. Преимуществом партнерства с «Аквариус» станет то, что оно затрагивает несколько областей деятельности – анализ больших данных, телекоммуникацию, клиентский сервис. Благодаря сотрудничеству мы планируем не только обновить уже имеющиеся системы, но и протестировать новые гипотезы по продвижению в сфере импортозамещения», – отметил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

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