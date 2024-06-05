«УльтимаТек» внедрил платформу для управления производством на Казанском электротехническом заводе

Промышленный интегратор «УльтимаТек», поставщик комплексных решений на базе отечественного ПО и оборудования для предприятий машиностроения, добывающих отраслей, металлургии и энергетики, завершил проект внедрения платформы для управления производством на Казанском электротехническом заводе (КЭТЗ). Для установки была выбрана российская цифровая платформа TechnologiCS. Об этом CNews сообщили представители «УльтимаТек».

Проект предусматривает три уровня автоматизации процессов: на производстве внедрено управление складом, интеграция с бухгалтерией, конструкторско-технологическая подготовка и оперативное управление производством с модулем планирования. Так как ранее КЭТЗ пользовался собственными базами и доступными инструментами для планирования, внедрение TechnologiCS стало одним из первых шагов цифровизации производства.

«Недостаточный уровень цифровизации предприятия – это боль руководителей всех уровней. В этом плане КЭТЗ был чем-то похож на чистый лист, с которым нам в итоге удалось качественно поработать. До старта нашего совместного проекта с «УльтимаТек», вся информация о оперативной деятельности завода была доступна только на планерках, через устные или рукописные отчеты. Когда мы только начинали прорабатывать требования к информационной системе, мы приняли решение идти не по пути «лоскутной автоматизации», а сразу проработать концепцию, которая бы охватывала всю цепочку создания добавленной стоимости изделий на предприятии, начиная с замены устаревшей ИТ-системы для конструкторско-технологической отчетности и заканчивая формированием прямой себестоимости и сбором управленческой отчетности. Сейчас наша полноценная PLM-система успешно введена в эксплуатацию, и я уверен, что в конце года мы сможем оценить наш прогресс и вклад в будущее развитие на основе достоверных данных о работе завода полученных из системы TechnologiCS», – сказал Виталий Вецин, генеральный директор Казанского электротехнического завода.

Внедрение цифровой платформы позволит заводу повысить эффективность использования производственных мощностей, обеспечить полную прозрачность и контроль производства в реальном времени, а также автоматизировать процессы планирования.

В дальнейшем компании планируют развитие совместной работы: помимо масштабирования полученного опыта на другие производственные площадки, планируется цифровизация процесса получения нарядов сотрудниками и рабочего места (сейчас используется бумажная форма), а также внедрение IIoT на предприятии в части мониторинга работы оборудования.

«Современное производство требует особенного внимания к каждому процессу. Вместе с клиентами мы стараемся найти возможности максимально управлять эффективностью предприятия. Управлять гигантским массивом данных производственникам могут помочь современные ИТ-инструменты, которые должны быть скрупулезно интегрированными в существующие бизнес-процессы. С КЭТЗ нам удалось выстроить максимально эффективный формат взаимодействия, который обеспечил базу для выхода на отличные результаты», – сказал Джемали Авалишвили, управляющий директор ГК «УльтимаТек».