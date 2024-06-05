Skillfactory масштабирует направление высшего образования и запускает 8 новых онлайн-магистратур

Школа ИТ-профессий Skillfactory масштабирует направление «Высшего образования»: в предстоящем учебном году появится восемь новых онлайн-магистратур в сотрудничестве с ведущими государственными университетами страны. Приемные кампании уже стартовали, студентам предлагается широкий выбор программ по востребованным ИТ-профессиям. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

Skillfactory расширяет сотрудничество с ведущими российскими вузами в рамках запуска новых онлайн-магистратур. К уже зарекомендовавшим себя партнерам, таким, как МФТИ, МИФИ, ТГУ, УрФУ и РАНХиГС, присоединились новые: СПбПУ, РУДН и университет «Иннополис». Теперь абитуриенты могут выбрать обучение среди 14 онлайн-магистратур.

К программам онлайн-магистратур добавились новые актуальные направления в сфере ИТ, например, управление разработкой компьютерных игр и бизнес-информатика. Сегодня в Skillfactory студенты могут получить высшее образование по широкому пулу специальностей:

Для тех, кто увлечен инновациями: Компьютерное зрение и нейронные сети и Обработка естественного языка (NLP) в лингвистике и ИТ с ТГУ, Информационная безопасность, разработка ПО и Прикладной анализ данных и машинное обучение с МИФИ, Управление разработкой компьютерных игр с университетом «Иннополиc» и Инженерия машинного обучения с УрФУ.

Для менеджеров: Управление проектами и продуктами с СПбПУ, Управление цифровым продуктом с МФТИ, Управление ИТ-продуктом с РАНХиГС.

Для аналитиков и стратегов: Науки о данных с ТГУ и МФТИ, Бизнес-информатика с РУДН, Прикладной анализ данных в медицинской сфере с МФТИ.

В ходе двухлетнего интенсивного обучения студентам предстоит решать реальные задачи бизнеса. Их обучение строится на практикоориентированном подходе: они работают над актуальными проектами, сотрудничают с ведущими компаниями, получают ценный опыт работы в команде и развивают навыки, необходимые для успешной карьеры. По окончании обучения будет выдан диплом магистра государственного образца.

«Рынок высшего онлайн-образования в России в 2023 г. достиг 3,3 млрд руб., показав рост на 131%. Более 3500 студентов поступили на онлайн-программы высшего образования в прошлом году, что на 26% больше, чем годом ранее. Совместные программы университетов и EdTech-компаний занимают 65% рынка. Доля онлайн-сегмента в высшем образовании будет расти, как и число обучающихся на дистанционных программах вузов и EdTech-компаний. Цель таких программ — подготовка высококвалифицированных специалистов, готовых к вызовам современного бизнеса. Выпускники онлайн-программ получают не только теоретические знания, но и ценный практический опыт», — сказал Егор Сорокин, управляющий директор Skillfactory.

«Онлайн-магистратуры ТГУ — это синергия лучших практик и фундаментальной базы классического университета и EdTech-компаний. Кроме того, такие программы формируются в тесной связке с промышленными партнерами, чтобы на выходе выпускник обладал именно теми компетенциями, которые необходимы для дальнейшего трудоустройства. У ТГУ уже есть опыт запуска совместной магистратуры со Skillfactory, и прошедший опыт показал, что, с одной стороны, мы разделяем ценности друг друга, а с другой — готовы учиться новому друг у друга, поэтому в этом году мы запускаем еще несколько совместных программ», — отметила Юлия Мишенина, замдиректора Центра педагогического дизайна и онлайн-обучения ИДО ТГУ.

Кроме того, с 11 июня 2024 г. стартует «Карьерная площадка» — серия совместных с представителями вузов мероприятий. В ходе открытых лекций можно ознакомиться с перспективными направлениями в ИТ и узнать, как интегрировать ИТ-навыки в текущую профессию, найти подходящую работу и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Skillfactory уже четвертый год сотрудничает с вузами в разных форматах. На текущий момент более 1200 студентов обучаются на программах высшего образования. А в 2023 г. более 5000 студентов обучались в Skillfactory на различных образовательных программах, созданных совместно с университетами. Среди них: онлайн-магистратуры, курсы дополнительного профессионального образования и инновационные проекты, такие как «Цифровые кафедры» и «Передовые инженерные школы». Эти инициативы подчеркивают ведущее положение Skillfactory на рынке онлайн-образования и подчеркивают роль в разработке новых форматов сотрудничества с вузами.