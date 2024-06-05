«Сбер» импортозаместил ПО для крупного грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр»

Грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» оптимизирует бизнес-процессы и переходит на отечественное решение разработчика «Сбер Бизнес Софт», включая бесшовный SberCRM — цифровую систему управления взаимоотношениями с клиентами.

Интегрировать SberCRM в систему авиакомпании удалось всего за четыре месяца. Разработчики «Сбер Бизнес Софт» с нуля выстроили бизнес-архитектуру, создали привычный для сотрудников компании пользовательский интерфейс и функционал, перенесли в систему информацию о заказчиках, заявках и истории взаимодействия.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Российским грузовым авиакомпаниям, особенно таким системообразующим, как «Волга-Днепр», жизненно важно иметь качественное отечественное программное обеспечение. «Сбер» успешно замещает импортные решения собственными и охотно делится своими наработками в этой области. Благодаря нашему сотрудничеству «Волга-Днепр» уже ускорила обработку заявок, стала эффективнее работать с заказчиками, настроила глубокую аналитику данных для оперативного реагирования на запросы рынка. Всё это помогло компании нарастить объёмы грузоперевозок и повысить рентабельность бизнеса. Мы продолжаем совместную работу и уверены в дальнейшем улучшении количественных и качественных бизнес-показателей нашего партнёра в результате успешной цифровой трансформации».