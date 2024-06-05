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S7 Airlines запускает сервис индивидуальной оценки работы бортпроводников

Путешественники S7 Airlines после полета смогут оценить работу каждого члена кабинного экипажа. Обратная связь от пассажиров станет частью новой программы поощрения бортпроводников. Пассажиры S7 Airlines смогут оценить работу бортпроводников своего рейса. Оставить обратную связь можно будет напрямую в приложении авиакомпании. Ранее система оценки экипажа работала в тестовом режиме, а с первого июля она станет частью мотивационного пакета членов кабинного экипажа. Об этом CNews сообщили представители S7 Airlines.

«Мы знаем, что сервис на борту играет важную роль для путешественников. Благодаря ему появляются лояльные пассажиры, которые готовы вновь и вновь выбирать S7 Airlines. Мы считаем важным поощрять бортпроводников, которые проявляют искреннюю заботу, создают максимально комфортную атмосферу в полете, одновременно обеспечивая высокий уровень безопасности. Обратная связь от пассажиров – самый справедливый инструмент оценки сервиса. Именно поэтому мы предлагаем им стать нашими экспертами, которые помогут конвертировать оценки в премии для бортпроводников. Надеемся, что путешественники поддержат нашу инициативу и будут делиться впечатлениями после перелета чаще», – сказала Светлана Кулюкина, директор департамента пассажирского опыта S7 Group.

После перелета пассажирам придет приглашение со ссылкой на короткий опрос по обслуживанию на борту – с возможностью отметить работу конкретного члена кабинного экипажа. Для удобства путешественников бортпроводники представлены с фотографиями и именами. Ссылка на прохождение опроса будет доступна в течение 48 часов.

Оценить можно и работу команды в целом – посредством постполетного опроса, который приходит на почту в течение 1-3 дней после совершения полета.

Для оплаты средняя коллективная и индивидуальная оценки за рейс суммируются и по внутренней балльной системе переводятся в денежное вознаграждение.

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