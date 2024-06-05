Компания «КРЕДИС» совместно с командой BeringPro автоматизировала основные бизнес-процессы на базе системы «1С:ERP»

Компания «КРЕДИС» приняла решение перейти с исторической системы «1С:Бухгалтерия» на более функциональную комплексную систему учета «1С:ERP». Проект был призван автоматизировать оперативный, регламентированный, бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом CNews сообщили представители BeringPro.

В качестве консультанта по разработке и внедрению решения была выбрана компания BeringPro – партнер компании «1С» с опытом реализации аналогичных проектов. Совместная проектная команда обследовала текущие бизнес-процессы и уточнила бизнес-требования, настроила стандартную функциональность «1С:ERP», реализовала разработки, провела тестирование реализованного функционала. В объем работ также входили нормализация справочников НСИ, миграция данных, обучение и поддержка пользователей в ходе продуктивного старта.

В ходе проекта были автоматизированы бизнес-процессы закупок, продаж, производства (планирование и диспетчеризация), управления складами и обеспечения потребностей, а также бухгалтерский и налоговый учет, финансовый результат.

«В результате реализации проекта мы получили единое информационное пространство, в котором осуществляется единообразное ведение учета по большинству бизнес-процессов на основе унифицированной НСИ», — сказала Ксения Власова, заместитель генерального директора компании «КРЕДИС».

Проект выполнен в полном соответствии с запланированным сроком и в рамках бюджета.

«Мы благодарны компании «КРЕДИС» за поддержку проекта со стороны руководства и вовлеченность со стороны представителей бизнес-подразделений. Это во многом определило успех проекта», — сказал Егор Беляев, руководитель практики «1С» компании BeringPro.

Среди результатов проекта можно также выделить: платежный календарь, позволяющий вести управление денежными средствами предприятия, формировать план платежей и контролировать его исполнение; мониторинг взаиморасчетов с контрагентами, контроль дебиторской задолженности; контроль и отчеты полноты выполнения заказов клиентов; отчеты по состоянию выполнения заказов; планирование загрузки производственных мощностей с детализацией до производственной операции и сотрудников производства; формирование и контроль выполнения заказов поставщикам; контроль своевременности поставки заказанных материалов; возможность формировать отчеты, демонстрирующие движение материалов в производстве, продажи и т. д.; оперативную информацию по учету сдельного заработка сотрудников производства и корректной себестоимости на единицу выпущенной продукции; автоматическое формирование регламентированной отчетности.

В рамках проекта было автоматизировано 30 рабочих мест. В системе работают сотрудники отделов бухгалтерии, продаж, закупок, снабжения, производства, складов, а также непосредственное руководство.

Сейчас компания BeringPro продолжает поддерживать и развивать внедренное решение.