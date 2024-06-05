CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Content AI представит результаты нового аналитического исследования автоматизации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы

Content AI, разработчик ИИ-решений для интеллектуальной обработки информации, представит результаты нового аналитического исследования автоматизации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы. На ИТ-мероприятии Content AI выступает партнером сессии «Цифровая трансформация».

Цель исследования – оценить уровень цифровизации и автоматизации российских организаций с использованием инструментов и технологий обработки документов в контексте текущей ситуации в связи с уходом глобальных вендоров. Согласно результатам опроса, около 100 представителей крупного бизнеса из различных сфер, не менее 80% организаций в последние 5 лет внедрили в среднем 2 различные технологии автоматизации работы с документами. При этом две трети реализованных проектов оправдали ожидания участников процесса.

К числу наиболее востребованных инструментов относятся решения для генерации документов и отчетности, выстраивание документоориентированных процессов (ВРМ), интеллектуальная обработка документов (IDP, OCR) и роботизация процессов (RPA).

В рамках своего выступления на CNews Forum Кейсы советник генерального директора Content AI Олег Сажин расскажет, в каком направлении сегодня развивается отрасль обработки документов, повлиял ли на нее уход западных вендоров и как синтез технологических инструментов – искусственного интеллекта, машинного обучения, программных роботов – позволяет сформировать основу для гиперавтоматизации бизнес-процессов.

«Рынок интеллектуальной автоматизации и в России, и в мире растет стабильно высокими темпами. Это обусловлено не только недостаточной автоматизацией отдельных отраслей, но и потенциалом для развития бизнеса, который привносят современные IDP-решения, оснащенные новыми технологиями. Примером может служить сокращение бюрократических барьеров при оказании государственных услуг гражданам, практически мгновенная скорость банковского обслуживания. Именно такие требования к сервису в целом предъявляют новые поколения, выросшие в развитой цифровой среде. И этого можно достичь за счет интеллектуальной обработки информации и работы с большими данными», — подчеркнул Олег Сажин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Российский разработчик телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech поменял хозяев

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

В России создают суверенный аналог микросхемы Intel. Только очень древней

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

В России появится мощное производство печатных плат полного цикла. За ним стоят гиганты рынка «Аквариус», GS Group и «Росатом»

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024