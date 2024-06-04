В Directum RX с помощью ИИ можно обрабатывать требования ФНС

Возможности решения «Финансовый архив» Directum можно расширить интеллектуальной обработкой требований от ФНС и автоматической подготовкой документов по ним. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Компании-налогоплательщики должны отвечать на требования ФНС в строго регламентированные сроки, иначе могут получить штраф. На сбор информации вручную по запрашиваемым операциям уходит много времени. Ситуация осложняется, когда документы хранятся на разных ресурсах или на бумаге.

Интеллектуальные сервисы Directum упрощают работу с финансовыми документами за счет автоматической обработки требований ФНС в неформализованном виде. ИИ дополняет решение для централизованного хранения первичных и договорных документов «Финансовый архив», с помощью которого можно быстро подготовить запрашиваемую налоговой службой информацию.

Без помощи человека ИИ извлекает из PDF-документа и заносит в систему все необходимые сведения: дату и номер документа; наименование инспекции; сроки предоставления отчета; перечень истребуемых документов; список организаций-контрагентов; периоды проверки и пр.

Далее с помощью инструментов поиска система автоматически подбирает нужные документы, одновременно подсвечивая недостающие. Бухгалтеру придет задача на верификацию извлеченных данных и проверку наличия запрашиваемых документов. Чтобы не опоздать с предоставлением ответа, система автоматически установит дату выполнения задачи по извлеченному из требования сроку.

Подготовленные документы можно выгрузить из системы по соответствующей кнопке. Они сохраняются в необходимом для ФНС формате с файлами электронных подписей и PDF-версией для удобного просмотра. При экспорте также формируется журнал выгрузки документов из архива.

Благодаря ИИ-обработке требований от ФНС организация сокращает трудозатраты сотрудников на поиск и сбор необходимых документов, а также увеличивает скорость подготовки ответов, тем самым снижая риски штрафов.

Решение разработано для ПАО Росбанк и требует доработки под индивидуальные требования компании.

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Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.