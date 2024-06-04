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«Т1 Облако» – лидер рейтинга провайдеров GPU Cloud от CNews

«Т1 Облако», провайдер облачных сервисов, занял первое место в рейтинге GPU Cloud 2024 от Market.CNews, подтвердив высокое качество услуг, которые он представляет клиентам на базе графических ускорителей GPU.

«T1 Облако» набрал максимальную сумму баллов по основным критериям сравнения GPU среди облачных провайдеров: платформы виртуализации, виды GPU-серверов, количество конфигураций, тип процессоров vCPU, тип оперативной памяти RAM, тип графических ускорителей GPU и другие. Наличие графических видеокарт последнего поколения NVIDIA H100 стало одним из ключевых преимуществ в процессе ранжирования.

Облачные сервисы c GPU NVIDIA H100 расширяют возможности клиентов «T1 Облако» при работе с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, позволяя значительно ускорить внедрение инноваций. В сравнении с предыдущем поколением видеокарт NVIDIA H100 дает возможность в девять раз быстрее проводить обучение и до 30 раз – инференс моделей ИИ.

Сервисы с графическими ускорителями GPU от «T1 Облако» развернуты в дата-центрах уровня Tier-III на базе надежной инфраструктуры провайдера. Аттестация облака в соответствии с №152-ФЗ, №187-ФЗ и ГОСТ Р 57580.1 по наивысшим уровням защищенности обеспечивает комплексную безопасность и полное соответствие требованиям российских регулирующих органов. Благодаря этому использование GPU-сервисов от «T1 Облако» возможно для компаний из всех отраслей, в том числе взаимодействующих с чувствительными данными.

«Количество запросов компаний на высокопроизводительную инфраструктуру для быстрых вычислений с помощью GPU увеличивается вслед за объемом работы с данными. «T1 Облако» понимает эту потребность и предлагает самые актуальные решения в этом направлении. Мы благодарны экспертному жюри Market.CNews за столь высокую оценку нашей работы. Наша цель – предоставлять рынку и бизнесу высокотехнологичные и востребованные клиентами сервисы», – сказал Антон Степанов, генеральный директор «Т1 Облако».

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