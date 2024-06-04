«Флант» зафиксировала рост спроса на отечественные платформы контейнеризации

Среди российских компаний – участников исследования «Флант», больше половины (53%) уже используют Kubernetes, еще 11% планируют внедрить платформу оркестрации в ближайшие два года.

В исследовании ИТ-компании «Флант» приняли участие более 100 представителей российских компаний из банковской и финтех сфер, телекома, промышленности, ритейла и госсектора. Респонденты поделились своей практикой работы с Kubernetes (К8s) – популярным инструментом для управления контейнеризированными приложениями.

Рынок контейнеров ежегодно прирастает на 30%. Компании все чаще прибегают к этой технологии, так как Kubernetes позволяет ускорить цикл разработки новых приложений, быстрее вносить изменения в уже имеющиеся решения и делать это в полностью безопасной и контролируемой среде. При этом более эффективное использование ресурсов благодаря оркестратору дает возможность сокращать затраты на обслуживание как облачной, так и On-prem-инфраструктуры.

Среди российских компаний – участников исследования «Флант», больше половины (53%) уже используют Kubernetes, еще 11% планируют внедрить платформу оркестрации в ближайшие два года. Однако 15% респондентов пока еще не понимают, как Kubernetes может быть полезен именно их компании, а 22% участников не задумывались о внедрении К8s.

Что касается инфраструктуры, то 55% компаний разместили или планируют разместить кластеры Kubernetes на базе собственных серверов (Оn-premise). Доля тех, кто пользуется оркестраторами в публичном облаке по схеме PaaS, задействовав ресурсы уже готовой облачной платформы, значительно меньше – всего 11%. Часть компаний (8%) также предпочитают использовать облачную инфраструктуру (laaS), но при этом самостоятельно разворачивают кластеры в публичном облаке. На гибридной форме (комбинация собственной и облачной инфраструктуры) остановились 26% участников исследования.

Показательно, что среди респондентов, которые уже работают с Kubernetes или планируют начать в ближайшее время, самое большое количество (38%) выбрали решение от российских вендоров. Еще 34% респондентов создали DIY-решение на базе ванильного Kubernetes со своей собственной инфраструктурной обвязкой. Лишь небольшое число участников опроса пользуются платформами от Red Hat Openshift (14%), Suse Rancher или vmWare Tanzu (5%). Среди российских решений наибольшей популярностью пользуется Deckhouse Kubernetes Platform (25%).

«До недавнего времени среди российских пользователей были популярны западные коммерческие платформы контейнеризации, такие как, Red Hat Openshift, Suse Rancher и другие. Однако к настоящему моменту практически все иностранные компании либо полностью покинули рынок России, либо оказывают минимальный набор услуг. Поэтому перед российским бизнесом встала задача поиска замены. Достаточно высокий процент респондентов, которые пользуются российскими платформами для оркестрации контейнеров, говорит о том, что в нашей стране уже появляются решения, которые способны стать полноценной альтернативой западным платформам контейнеризации», – отметил Александр Титов, управляющий партнер компании «Флант».

У российских Kubernetes-платформ есть важные преимущества по сравнению с иностранными решениями. Участники исследования подчеркивали, что такой подход дает возможность соблюдать требования регуляторов (26%) и обеспечивать технологический суверенитет (23%). Большое значение для бизнеса имеет также возможность получать поддержку от вендора на русском языке, находиться в постоянной коммуникации с разработчиками и вносить свои предложения для доработки продукта (26%). Переходить на работу с отечественным софтом подталкивают и риски отказа в сервисе от иностранных вендоров.

В то же время участники исследования заявили и о проблемных вопросах, которые возникают при работе с российскими поставщиками решений для работы с Kubernetes. Многие отметили расхождения между ценой и качеством продукта (26%), нехватку информации о возможностях российских платформ контейнеризации, недостаток подходящих готовых решений, отвечающих запросам компании, на рынке (20%). В то же время для ряда компаний сдерживающим фактором перехода на российские решения является недостаток внутренней экспертизы для сопровождения решения вендора (20%).

«Ключевым выводом исследования стало то, что на российском рынке есть существенный потенциал для развития платформ, предоставляющих удобный функционал для работы с Kubernetes. Этот инструмент, по моему мнению, пока еще недооценен российским бизнесом, а ведь он дает возможность существенно снизить издержки на разработку новых ИТ-продуктов и ускорить разработку. При этом часть компаний отмечают, что их ИТ-команде пока еще не хватает компетенций, чтобы разобраться во всех сложностях настройки «ванильного» Kubernetes. Таким компаниям могут подойти российские платформы контейнеризации, подобные Deckhouse Kubernetes Platform, которые снижают порог входа в технологию и дают возможность быстро и легко развернуть кластеры Kubernetes в любой инфраструктуре», – сказал Александр Титов.