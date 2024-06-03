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Ujin и цифровой оператор связи Letit стали стратегическими партнерами

ИT-компания «Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, и цифровой оператор Letit 30 мая подписали соглашение о партнерстве. Согласно договоренностям, стороны рассматривают друг друга в качестве стратегических партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Юникорн».

Развитие сотрудничества будет происходить по следующим направлениям: развитие цифровой среды в области строительства и эксплуатации зданий; повышение качества жизни граждан; содействие росту привлекательности цифровых сервисов и IoT-устройств.

Компании объединят усилия в продвижении услуг и товаров на территории Москвы и Московской области, изучении перспективных направлений разработки программного обеспечения и устройств для умного здания.

Обе компании наработали значительный опыт в области цифровизации столичного региона. 37% МКД Москвы и Московской области, в которых присутствуют цифровые сервисы, реализуются на базе платформы Ujin OS. Letit работает с крупнейшими застройщиками и девелоперами столицы и области, подключая объекты недвижимости к цифровым сервисам по стандартам мультисервисной сети GPON, которая дает возможность организовать передачу данных на скоростях 10G в каждой квартире и в каждом офисе.

Совместная реализация проектов, где Letit выступает в роли комплексного интегратора, а Ujin – в качестве поставщика платформенного решения для Умного здания, возможна уже начиная с этапа проектирования, строительства и на протяжении всего времени эксплуатации ЖК, переходя в дальнейшем во взаимодействие с жителями. Одной из главных задач кооперации компании ставят обеспечение высокого уровня сервиса по «умной квартире» для жильцов МКД, оснащенных системами квартирной автоматизации девелоперами. В том числе – решение гарантийных вопросов по «умному дому», расширение комплектов устройств и помощь в настройке комплектов «от застройщиков».

Ожидается, что в конечном итоге кооперация Ujin и Letit окажет прямое влияние на повышение комфорта для конечных потребителей цифровых сервисов – девелоперов, управляющих организаций, жителей, владельцев коммерческой недвижимости. Использование существующих цифровых продуктов Ujin и Letit, взаимовыгодное развитие экосистем обеих компаний позволит не только повысить качество реализации проектов, но и оказать влияние на стремительное развитие рынка.

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