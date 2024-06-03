CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Инфраструктура Импортонезависимость
|

SL Soft (ГК Softline) и «Витро Софт» подтвердили интеграцию продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD

Команды компаний SL Soft и «Витро Софт» провели ряд тестов, подтверждающих совместную работу Polymatica Dashboards и Vitro-CAD. Среда общих данных (СОД) Vitro-CAD позволяет эффективно управлять документацией инвестиционно-строительных проектов. При этом она дает возможность проводить большой объем работ с данными: загружать чертежи и модели, поддерживать версионность, согласовывать документацию и отрабатывать замечания. Конструктор информационных панелей Polymatica Dashboards позволяет анализировать события внутри СОД и визуализировать результаты анализа на дашборде. Например, на нем может быть представлена информация по загруженным файлам, запущенным процессам согласования и замечаниям по проекту. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Интеграция продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD — это важный шаг, так как строительная отрасль — перспективный рынок для развития. Визуализация данных по изменениям проектной документации, включая версию, историю движения по циклу согласования, текущий и предыдущие статусы, а также другие атрибуты, позволяет оптимизировать процессы согласования», — сказал Иван Крот, руководитель отдела продаж Polymatica компании SL Soft.

«Наличие профессиональных BI-инструментов в системе Vitro-CAD — ключ к повышению эффективности управления строительными проектами. Интеграция Polymatica Dashboards и Vitro-CAD позволит визуализировать данные, поступающие из всей цифровой экосистемы предприятия, и увереннее принимать решения в условиях динамически меняющейся бизнес-среды», — сказал Олег Кукушкин, генеральный директор «Витро Софт».

Vitro-CAD — среда общих данных для строительных проектов. Применение СОД позволяет многократно ускорить выпуск и согласование документации, снизить объем дополнительных работ на объекте строительства и другие проектные риски. Система Vitro-CAD зарегистрирована в Реестре отечественного ПО.

Polymatica — линейка российских продуктов для анализа и визуализации данных, охватывающих весь цикл аналитики от дашбордов до принятия решений в автоматическом режиме. С 2023 г. — часть продуктового портфеля компании SL Soft, все решения Polymatica входят в Реестр отечественного ПО.

***

ПАО «Софтлайн» — более чем 30-летний опыт на ИТ-рынке, широкое региональное присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеет в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем пятью тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica, группа «Борлас», Bell Integrator, Академия Softline, «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и другие.

SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Российского «убийцу» Zoom оценили на бирже в 30 миллиардов

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Microsoft кошмарит российский бизнес. За две недели из «облаков» изгнаны более половины российских клиентов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024