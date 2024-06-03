Разработчик Neuro.net представил NeuroGPT: настраиваемую языковую модель для умной поддержки клиентов

Российская компания-разработчик голосовых помощников и цифровых аватаров Neuro.net анонсировала выход собственной GPT-модели. NeuroGPT может обучаться на специфических данных конкретного клиента и адаптироваться под те или иные требования. Об этом CNews сообщили представители Neuro.net.

Модель интегрируется в голосовые роботы и FAQ-разделы на сайтах, где обеспечивает быстрый ответ на любой вопрос, учитывая контекст и специфику бизнеса.

Возможность настройки «чувствительности» ответов позволяет адаптировать текст, автоматически делать его более или менее развернутым. Таким образом, коммуникация с пользователем проходит естественно — так, будто с ним общается реальный оператор.

Благодаря встроенным модулям Neuro ASR и Neuro TTS запросы в окно чата можно отправлять через голосовой набор. Ответ будет озвучен одним из синтезированных голосов Neuro.net.

Ожидается, что модель NeuroGPT не только повысит удовлетворенность клиентов скоростью и качеством обслуживания, но и позволит компаниям оптимизировать расходы на поддержку и обслуживание. Модель можно использовать в совершенно разных сферах от ритейла до здравоохранения.

Например, в сфере продаж NeuroGPT сможет вести покупателей по всему процессу покупки товара. В банковской сфере нейросеть будет предоставлять информацию о различных продуктах. А в сфере здравоохранения NeuroGPT можно будет использовать для информирования клиентов и записи на прием. В образовании — для предоставления персонализированных обучающих материалов.

«В наше время, когда скорость и качество обслуживания клиентов играют одну из ключевых ролей, мы гордимся тем, что представляем NeuroGPT – настраиваемый сервис на основе LLM, который помогает бизнесам не только автоматизировать ответы на частые вопросы, но и вести сложные диалоги, учитывая контекст и специфику каждой компании. NeuroGPT — это шаг вперед в персонализации и эффективности цифровых взаимодействий, размывающий границы между искусственным интеллектом и живым оператором», — сказал руководитель отдела Data Science Никита Янченков.

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Neuro.net — российская компания-разработчик человекоподобных голосовых помощников и цифровых аватаров.