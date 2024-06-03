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«Альтек» подтвердила совместимость «Трансфлоу» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Альтек», разработчик «Трансфлоу» (модульная интеграционная платформа ИТС), объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу платформы «Трансфлоу» и СУБД Postgres Pro Standard 16, а также ее сертифицированной версии.

«Трансфлоу» — полностью отечественная цифровая платформа ИТС для построения модульных дорожно-транспортных решений. Платформа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к архитектуре ИТС городской агломерации в части требований к функциональной архитектуре интеграционной платформы интеллектуальных транспортных систем ГОСТ Р 71092-2023, реализуемой в городских агломерациях Российской Федерации с численностью населения свыше 300 тыс. человек в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (далее — «БКД») №АК-95-р., включена в реестр отечественного программного обеспечения с порядковым номером реестровой записи 13136, дата формирования реестровой записи 30 марта 2022 г., и имеет свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2021611878.

Назначением платформы является обеспечение координированного управления процессами дорожной деятельности, транспортного обслуживания населения, управления дорожным движением, а также обеспечения взаимоувязанного функционирования инструментальных подсистем ИТС, уже реализованных в регионе / муниципалитете, как единого целого, с целью предоставления комплексных сервисов ИТС, обеспечивающих заданную пропускную способность дорожно-транспортной сети, управление и контроль за транспортной работой в перевозочном процессе, управлением процессами, связанными с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог, обеспечивая контроль за надлежащим уровнем безопасности участников дорожного движения.

Результатом внедрения платформы является переход на цифровое планирование в процессах развития дорожно-транспортного комплекса, основанного на динамических показателях дорожного движения и данных по эффективности работы ИТС, повышение уровня безопасности дорожного движения и оптимизация мероприятий в сфере предотвращения ДТП.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Михаил Кожуховский, генеральный директор «Альтек», сказал: «Трансфлоу» является опорной платформой для построения ИТС в регионах в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Партнерство с Postgres Pro играет ключевую роль. Эта СУБД обеспечивает надежную транзакционную поддержку ядра IoT, высокопроизводительное взаимодействие с инструментальными подсистемами, поддержку ИТС уровня HILoad и операций с ГИС. Мы используем различные расширения для Postgres Pro, включая TimescaleDB и PostGIS, которые СУБД полностью поддерживает. Благодаря совместимости с Postgres Pro наша платформа соответствует требованиям, предъявляемым к объектам критической информационной инфраструктуры в РФ».

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