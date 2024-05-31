ТКП внедрила систему резервного копирования «Киберпротекта» для защиты критически важные данных

Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер Бэкап» развёрнута в ТКП — исполнительном органе национальной Системы взаиморасчётов на воздушном транспорте (СВВТ), компании-разработчике ИТ- и финансовых решений для авиакомпаний, агентств и тревел-индустрии.

На фоне ухода с российского рынка зарубежных разработчиков ТКП, как и другие крупные российские холдинги и государственные организации, искала пути решения проблем с продлением лицензий на ПО. Компании предстояло модернизировать гетерогенную территориально распределённую информационную инфраструктуру, состоящую из более чем 100 автоматизированных рабочих мест и 50 серверов, внедрив отечественные программные продукты, отвечающие требованиям ФСТЭК России. В частности, одной из основных целей был переход на надёжную систему резервного копирования с широким функционалом, которая объединяла бы в себе возможности разных СРК.

«Нам требовалось решение для резервного копирования, восстановления и защиты данных от одного производителя, чтобы оптимизировать управление резервным копированием, получать отчётность и статистику о состоянии СРК. Возникла необходимость сделать процесс резервного копирования прозрачным, удобным и хорошо управляемым. Для этого мы запланировали переход на отечественное ПО, проверенное, надёжное, независимое от зарубежных разработчиков», — сказал руководитель направления по развитию и безопасности ИТ-инфраструктуры ТКП Андрей Кайнов.

Проанализировав все представленные на рынке варианты и проведя тщательный анализ всех доступных к приобретению СРК, специалисты ТКП решили внедрить флагманский продукт компании «Киберпротект» — систему резервного копирования «Кибер Бэкап», а именно расширенные версии решения для физического сервера и для платформы виртуализации. Определяющими для ИТ-команды ТКП оказались сразу несколько факторов, включая наличие «Кибер Бэкапа» в реестре российского ПО Минцифры и сертификация ФСТЭК. Кроме того, под задачи ТКП подошёл необходимый функционал программного обеспечения — простота управления, высокая скорость работы с физическими и виртуальными серверами, защита резервных копий, гранулярное восстановление данных, возможность их дедупликации, а также возможность удалённой установки агентов, формирование отчётов по заданиям и резервным копиям.

Сегодня «Кибер Бэкап» защищает более 5 ТБ критических данных ТКП. ПО успешно показало свои возможности на практике — при восстановлении случайно удалённых пользователями файлов и писем.

«Благодаря модернизации ИТ-инфраструктуры и переходу на «Кибер Бэкап» мы смогли внедрить комплексное решение по резервному копированию и защите критических данных нашей компании. Наша команда оценила простоту управления, скорость работы, дружественный интерфейс и продуманный набор опций. К преимуществам ПО также можно отнести поддержку сценариев миграции P2V, V2V, чем мы активно пользуемся. Функция отчётов и аналитики позволяет почти мгновенно определить состояние защищённости информационных систем, на что раньше требовалось тратить время. С внедрением «Кибер Бэкапа» процесс восстановления данных существенно упростился, стал быстрым и интуитивно понятным», — сказал Андрей Кайнов.

ТКП основана в 1994 г. при участии 24 авиаперевозчиков России и стран СНГ, обеспечивает организацию продаж авиа- и железнодорожных билетов, дополнительных услуг, а также своевременные расчёты между агентствами, авиаперевозчиками и поставщиками услуг, а также выполняет множество других функций в интересах отрасли. ТКП объединяет более 80 отечественных и зарубежных авиакомпаний, свыше 700 аккредитованных агентств — участников СВВТ, более 4 тыс. аккредитованных пунктов продажи в 22 странах.