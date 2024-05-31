Спрос на установку антивируса на персональные компьютеры и ноутбуки вырос вдвое с начала года — «Авито Услуги»

По данным «Авито Услуг», интерес к услуге по установке антивируса вырос на 96%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В летний период некоторые россияне переходят на онлайн-формат работы. В связи с этим важно подготовить свои персональные гаджеты к активной рабочей нагрузке. Интерес россиян на услуги по обслуживанию и ремонту компьютеров заметно вырос с начала 2024 г.

Россияне предпочитают готовить девайсы к летнему сезону отпусков и дистанционной работы заранее. В связи с этим первостепенно обращаются за надежной защитой компьютеров и ноутбуков от вирусов — интерес к услуге вырос наиболее заметно (+96%) за пять месяцев года. Базовые драйверы стали устанавливать на 62% чаще, чем в начале года, а за очисткой и удалением уже «пойманных» вирусов обращаются на 61% чаще.

Выносливая электроника оптимизирует работу и создает комфортную трудовую атмосферу. По этой причине к лету у россиян вырос запрос на услугу по увеличению скорости работы компьютера — спрос на такую услугу вырос на 54% за рассматриваемый период.

Кроме того, неотъемлемый атрибут удаленной работы — электронная подпись, которая позволяет безопасно подписывать любые документы. Спрос на настройку цифровой подписи вырос на 59% с января 2024 г.

Известно, что в работе Windows и macOS есть ряд различий, поэтому стандартно в рабочей среде чаще используют более универсальную операционную систему — Windows. К летнему периоду спрос на установку Windows на MacBook увеличился почти вдвое (+79%) с начала года.

Переустанавливать Windows россияне стали на 31% чаще с начала года.

Чаще других услуг мастера занимаются заменой термопасты в компьютерах (8,8 тыс. объявлений и 32% в общей структуре предложения), чисткой системы охлаждения (7,8 тыс. объявлений и 28% от общего предложения), диагностикой компьютеров (7,7 тыс. объявлений, 28% объявлений содержат предложение услуги) и увеличением памяти на электронных девайсах (7,2 тыс. объявлений и 26% в структуре общего предложения).

Согласно опросу« Авито Услуг», 53% россиян чинили свою технику за последний год. Почти половина (41%) респондентов обращались в сервисный центр для ремонта электроники (компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты) 1-2 раза за последний год. 8% — 3-5 раз обращались за услугами по ремонту техники.

Отличительная черта удаленной работы — связь и работа посредством смартфона. Так, 62% респондентов обращались за ремонтом телефонов, 37% — ноутбуков, а 29% — ремонтировали персональные компьютеры.

Треть (29%) из ремонтировавших технику настраивали программное обеспечение, еще 29% — заменяли батарею на девайсах, 24% — очищали свои ПК, 20% и 19% соответственно ремонтировали или заменяли материнскую плату и удаляли вирусы.

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«Авито» — онлайн-платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито Доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на «Авито» совершается более восьми сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 тыс. новых объявлений.