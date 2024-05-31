Sokolov и KeepRise запустили пилот по оптимизации ценообразования ювелирных украшений

Ювелирный холдинг Sokolov и компания KeepRise запустили пилотный проект для внедрения инновационного подхода к ценообразованию ювелирных изделий. Об этом CNews сообщили представители KeepRise.

С помощью платформы ценообразования от KeepRise, основанной на технологии машинного обучения (ML), Sokolov будет проводить тестирование оптимизационного подхода к расчету цен на изделия. Система регулярно анализирует данные о продажах, а также учитывает внешние и внутренние факторы, чтобы рекомендовать оптимальные цены на товары. К таким факторам относятся эластичность спроса, оборачиваемость, маржинальность, себестоимость изделий, курс золота, а также бизнес-ограничения при расчете цены.

Для эксперимента Sokolov выделил две категории товаров. Предварительный анализ данных показал потенциал увеличения выручки на уровне от +6% до +18% в год для выбранных категорий товаров. Пилотный проект будет длиться три месяца. По завершении тестирования Sokolov примет решение о расширении системы на другие категории товаров.

«Применение моделей машинного обучения — это будущее ценообразования. Наша цель не только в полной автоматизации процесса пересчета цен, но и в том, чтобы обученная модель могла прогнозировать оптимальные стратегии для достижения бизнес-задач», - сказал коммерческий директор KeepRise Павел Ворошилов.‬‬

«Менеджмент компании активно проводит эксперименты, используя различные технологии. Этот проект — один из них. Мы ожидаем значительного прироста выручки благодаря использованию оптимизационных моделей KeepRise», - отметил Даниил Хрусталев, руководитель проектов Sokolov.

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Sokolov – участник российского ювелирного рынка, вертикально интегрированный холдинг, объединяющий ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию. Оборот компании за 2023 г. вырос на 59% и достиг 51 млрд руб. Под брендом Sokolov ежегодно выпускается более 30 млн изделий из золота и серебра весом около 40 тонн на четырех производственных площадках в Костромской, Ивановской и Ярославской областях. Компания сотрудничает с 4,5 тыс. компаний малого и среднего бизнеса, а также локальными ювелирными розничными сетями и маркетплейсами. Фирменная розница Sokolov насчитывает сегодня 750 магазинов в 230 городах России и СНГ, включая 190 франшиз. Ключевым драйвером развития розничных продаж служит электронная коммерция, на которую приходится уже более 30% розничной выручки компании.

KeepRise – это платформа для автоматизации и оптимизации ценообразования, предназначенная для торговых сетей, производственных предприятий и дистрибьютеров. Платформа помогает увеличить выручку каждой торговой точки и повысить общую

маржинальность компании на 2% и более. Использование KeepRise оптимизирует бизнес-процессы: увеличивает количество тестируемых ценовых гипотез благодаря высокой скорости вычислений, сокращает время создания одного ценового сценария на 90% и уменьшает время пересчета цен на 75%. С 2023 г. компания KeepRise является резидентом «Сколково».