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«СберТех» и «Национальная компьютерная корпорация» разработают систему для реагирования на угрозы безопасности и их предупреждения

«СберТех» и «Национальная компьютерная корпорация» договорились о создании и внедрении специального программного обеспечения, инновационной системы коллективного принятия решений и ситуационного управления для крупных промышленных предприятий и государственных органов. Со стороны «СберТеха» документ подписал генеральный директор Максим Тятюшев, а от «Национальной компьютерной корпорации» – генеральный директор Евгений Закрепин.

В основу новой системы войдут технологии цифровой облачной платформы Platform V. Платформа позволяет быстро и эффективно разрабатывать приложения любого масштаба и сложности. Она содержит более 70 продуктов, включая компоненты и инструменты, среду разработки, алгоритмы и методологии, базы данных, решения для интеграции, обеспечения производственного процесса, аналитики, виртуализации и контейнеризации. Продукты зарегистрированы в Едином реестре российского ПО Минцифры и подходят для задач импортозамещения, а также соответствуют стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности и надежности.

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