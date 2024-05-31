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На левобережье Новосибирска мобильный интернет разогнался до 100 Мбит/с

Жителям и гостям областной столицы – абонентам «МегаФона» стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения (LTE) и цифровыми звонками (VoLTE). Оператор построил дополнительное телеком-оборудование в густонаселенных локациях Ленинского и Кировского районов города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции работают в нескольких частотных диапазонах. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу LTE-сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

По результатам замеров, сделанных специалистами компании, максимальные скорости передачи данных на новых телеком-объектах достигают 100 Мбит⁄с.

Улучшенное качество мобильного интернета стало доступно не только жителям многоквартирных и частных домов – в зоне действия построенных базовых станций находятся объекты социальной инфраструктуры: магазины, школы, детские сады, банки, гипермаркет «Гигант», Новосибирская областная больница, Перинатальный центр и др. Теперь абоненты «МегаФона» могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на более комфортных скоростях и с совершенным качеством сети – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение в удобном месте, обмениваться файлами за несколько секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и многое другое.

Развитие инфраструктуры в Новосибирске также расширило возможности звонков с использованием технологии VoLTE, отличающейся кристально чистым звуком и мгновенным соединением. Пользователи могут одновременно общаться по телефону и серфить в интернете без потери качества сигнала.

«В Новосибирске постоянно увеличивается нагрузка на сеть — город активно прирастает жилыми комплексами и микрорайонами, множится количество абонентов. Чтобы все они получали услуги в максимальном качестве, мы стараемся в приоритетном порядке улучшать качество сотовой связи в густонаселенных локациях и местах с повышенной абонентской активностью. Так, благодаря последней модернизации, новый уровень связи получили более 500 тысяч новосибирцев», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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