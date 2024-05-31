Министерство Культуры переходит на российское программное обеспечение в рамках ведомственной программы цифровой трансформации

В рамках реализации стратегии цифровизации и ИТ-импортозамещения Министерство культуры России переходит на ОС Astra Linux и программный комплекс для управления объектами домена ALD Pro от «Группы Астра». Сотрудничество с вендором и первый проект стартовал в 2023 г., а к концу 2024 г. запланировано расширение проекта на весь центральный аппарат. Первый опыт сотрудничества позволяет говорить о его дальнейшем реплициовании на другие субъекты отрасли культуры. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Чтобы успешно и своевременно выполнить такой масштабный проект, сотрудники Центрального аппарата, ГИВЦ Минкультуры и команда «Группы Астра» ведут активное сотрудничество, придерживаясь совместно проработанного комплексного подхода. Помимо помощи в пилотировании и внедрении софта, вендор содействует качественной передачи своей продуктовой и методологической экспертизы, бесплатно обучая сотрудников Министерства культуры и ГИВЦ Минкультуры с самым разным уровнем ИТ-подготовки на сертифицированных курсах в своих авторизованных учебных центрах. Программа обучения рассчитана на 2024 г. и призвана помочь ведомствам получить релевантную экспертизу и опыт работы с Linux, что в итоге упрощает процесс перехода на российское ПО.

ГИВЦ – это Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры. Его учредили в 1973 г., чтобы автоматизировать управленческие процессы в отрасли, обеспечить сотрудников министерства методологической поддержкой, наладить сбор и обработку статистики. Приоритетные направления деятельности ГИВЦ – обеспечение доступности современных технологий для отрасли и помощь в их внедрении для оптимизации работы и использования ресурсов.

«Современные технологии играют значимую роль в сохранении культурного наследия для будущих поколений, поэтому уже к концу этого года к нам важно обеспечить качественный переход с привычных многим зарубежных решений, на российские аналоги, чтобы избежать санкционных рисков и минимизировать финансовые расходы. Для этого нам необходимо не просто закупить лицензии и установить софт, но и иметь доступ к методологическим консультациям, расширенным услугам технической поддержки, обучению и комплексному ИТ-сопровождению. Приступая к реализации проекта цифровой трансформации, мы проанализировали представленные на рынке предложения и выбрали «Группу Астра» в качестве партнера-поставщика, так как компания не только поставляет оптимальную в своем классе продукцию, но и активно помогает клиентам с миграцией и дальнейшей эксплуатацией ПО. В настоящий момент идет активное обсуждение создания на базе ГИВЦ Минкультуры совместного с «Группой Астра» центра компетенций для наиболее эффективной работы с отраслью культуры», – сказал заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Алексей Наймушин.

«Мы благодарны Министерству культуры и Главному информационно-вычислительному центру Министерства за доверие и нацелены на долгосрочное сотрудничество, как и с другими федеральными органами исполнительной власти. На всех этапах цифровизации ведомства, согласно рассчитанной до 2030 г. программе, наши специалисты будут всесторонне поддерживать переход отрасли на импортонезависимые решения: делиться наработанной за несколько лет экспертизой с ИТ-персоналом, помогать наращивать компетенции в области применения отечественных технологий и обучать пользователей. Конечно, мы намерены напрямую взаимодействовать как с самим министерством и ГИВЦ, так и с учреждениями культуры: театрами, музеями, библиотеками, киностудиями и т. д. - тем более, что такая работа уже ведется», – сказал Андрей Климов, директор по работе с ключевыми клиентами «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.