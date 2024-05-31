«Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9»

Российский разработчик ИИ-решений Content AI и «Инферит ОС», подразделение вендора «Инферит» (ГК Softline), специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF и ОС «МСВСфера АРМ 9». Это позволит расширить возможности пользователей операционной системы для более эффективной работы с документами.

Компании провели комплексное тестирование, проверив корректность функционирования связки ContentReader PDF и ОС «МСВСфера АРМ 9.x» в типовых пользовательских сценариях. Результаты зафиксировали стабильную работу решений без сбоев и ограничений. Все ключевые функции ContentReader PDF полностью доступны на ОС «МСВСфера АРМ 9». Детали испытаний и их результаты зафиксированы в официальном сертификате совместимости.

ContentReader PDF – многофункциональный редактор для решения различных задач с файлами PDF-формата. Продукт включает набор инструментов для редактирования, а также возможность конвертации файлов, совместной работы нескольких пользователей и сравнения документов. ContentReader PDF входит в реестр отечественного ПО и, как утверждают в Content AI, подходит для замещения иностранных решений Abbyy FineReader PDF и Adobe Acrobat.

«Сегодня в фокусе нашего внимания постоянное расширение взаимодействия с российскими разработчиками операционных систем. Мы проводим комплексные испытания совместимости технологических продуктов для того, чтобы в оперативные сроки предоставить заказчикам эффективные решения и гарантировать их работоспособность», — сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

ОС «МСВСфера АРМ 9» — современная ОС общего назначения на основе GNU/Linux. Разработана специально для оснащения автоматизированных рабочих мест и адаптирована под широкий круг пользовательских задач. «МСВСфера АРМ 9» предлагает функциональность корпоративного уровня, доступна для платформ Intel и AMD. Продукт позиционируется как полноценная замена зарубежным ОС класса Enterprise Linux.

«Расширение экосистемы прикладного ПО вокруг ОС «МСВСфера» — одна из наших ключевых задач. Мы хотим, чтобы пользователи при переходе на отечественный софт получали современные и удобные инструменты для решения своих задач. Партнерство с Content AI и поддержка на нашей ОС инновационного редактора ContentReader PDF — большой шаг в этом направлении», — отметил Дмитрий Баранов, директор продуктов «Инферит ОС».