Greenwich: загрузка касс самообслуживания до 81% в часы пик подтвердила их эффективность.

Greenwich — крупнейший объект формата «сетевой ритейл» в Павлодарской области. Компания ТОО ПКФ «Атриум» управляет работой гипермаркета и 9 супермаркетов, на этапе открытия еще четыре магазина, в том числе, в Астане. Полтора года назад сеть усовершенствовала свою ИТ-инфраструктуру и к началу 2023 г. перевела кассы магазинов на новое программное обеспечение, а также впервые предложила своим покупателям самообслуживание. Проект прошел при поддержке компании «Просистемы» на разработках CSI — кассовой системе Set Retail и кассах самообслуживания CSI K. Об этом CNews сообщили представители CSI.

Кассы самообслуживания устанавливаются «островами» от двух до шести штук на магазин. На несколько касс достаточного всего одного кассира-помощника, что помогает магазину экономить и оптимизировать работу персонала. Положительные отзывы покупателей о новых кассах подтвердились цифрами: ритейлер снял статистику по работе КСО и проанализировал изменения, произошедшие с момента их запуска, на примере нескольких магазинов. По данным на март 2024 г., оплачивать покупки самостоятельно предпочитают порядка 20% покупателей — такова доля чеков на КСО от всех чеков магазина. Незавершенных или отмененных покупок стало в 4 раза меньше, чем в начале — покупатели и сотрудники привыкли. Продолжительность покупки при средней корзине в 4-5 товаров составляет примерно минуту. Загрузка (расчетной нормой, условными 100%, при аналитике в данном случае считается 1,8 тыс. покупок на один КСО в неделю, график работы с 09:00 до 23:00) островов за 1,5 года выросла в среднем на 20% и сегодня стабильно находится в районе 60-70%.

В магазине, где работают шесть КСО, в предновогодние дни остров был загружен до 81% — это говорит о большой востребованности самообслуживания и его реальной способности разгружать классические кассы.

Марк Сорокин, ИT директор ТОО ПКФ «Атриум»: «Кассы самообслуживания помогают нам оптимизировать занятость персонала в течение дня, победить очереди в часы пик, увеличить пропускную способность торговой точки. Сразу у двух магазинов с КСО на 20% выросла общая пропускная способность (т.е. количество покупок). Учитывая, что загрузка островов еще не 100%, мы продолжим раскрывать их потенциал».

«Приятно, что новые кассы выбирают не только молодые покупатели, всегда склонные пробовать новое, но даже пожилые люди — им комфортно делать покупки в своем темпе, когда никто не стоит за спиной в очереди», — сказала Назым Зайнолда, директор по развитию ТОО ПКФ «Атриум».

Внедрению касс самообслуживания предшествовала замена кассовой системы на классических кассах — на Set Retail перешли за три месяца. Прежнее решение перестало отвечать требованиям компании по скорости и стоимости поддержки, а также внесения доработок в продукт — в том числе, связанных с законодательными изменениями в стране. Greenwich нужно было ПО, гарантированно поддерживающее все процессы работы с маркировкой. (В Казахстане маркировке подлежит табачная продукция и обувь).

Новая система централизованно управляется и обновляется, разработчики постоянно совершенствуют продукт, обеспечивая готовность ко всем законодательным изменениям. Была готова интеграция с системой лояльности RS.Loyalty от АСТОР, которую использует Greenwich.

Марк Сорокин, ИT Директор ТОО ПКФ «Атриум»: «Поскольку Set Retail работает на Linux — работа касс стала более стабильной и надёжной, меньше проблем, а текущие заявки выполняются моментально. За техническую поддержку софта и оборудования в наших магазинах отвечают специалисты компании «Просистемы» — они также обучали наших кассиров работать на новых кассах самообслуживания»

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Розничная сеть Greenwich (компания ТОО ПКФ «Атриум») — была основана в марте 2006 г. вместе с открытием первого дебютного супермаркета «Greenwich». Один гипермаркет и девять супермаркетов по Павлодарской области. Сеть активно развивается. «Greenwich» — общая площадь более 30 тыс. кв м. В ассортименте 50 тыс.+ наименований: от продуктов питания и товаров первой необходимости, до бытовых электроприборов и одежды. Деликатесы со всех концов света, свежие фрукты и овощи, экзотические лакомства. В магазинах представлен полный ряд продукции собственного производства: мясная, колбасная, молочная, кондитерская продукция, выпечка собственной пекарни (только из ассортимента хлеба представлено его 60 наименований). При производстве используются только экологически чистые и отборные ингредиенты, постоянный контроль качества на всех этапах производства. Сеть позиционирует себя как «семейные магазины».

Компания «Просистемы» — с 2011 г. специализируется на комплексной автоматизации и ИТ-сопровождении розничной торговли Казахстана.