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50% россиян поедет в летний отпуск только со смартфоном, а каждый пятый возьмет в путешествие ноутбук для работы

В преддверии сезона летних отпусков специалисты «Авито» опросили более 10 тыс. человек и выяснили, без чего россияне не ездят в путешествия, а что постоянно забывают и когда приступают к сборам. Оказалось, что женщины чаще, чем мужчины собираются в отпуск заранее — за неделю или больше, 63% россиян время от времени забывают что-то взять с собой, а в топе обязательных вещей у каждого второго — купальник или плавки, аптечка и солнцезащитное средство. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Опрос показал, что женщины чаще мужчин начинают сборы более чем за неделю до поездки (30% против 20%), а мужчины чаще собираются накануне (19% против 16%). При этом в основном россияне занимаются сборами заранее: треть (32%) пакует чемоданы за 2-3 дня, а четверть (26%) — начинает за неделю до поездки или ранее. Накануне вечером собираются 17%, а 2% — в самый последний момент, за час-два до выезда из дома.

Большинство респондентов призналось, что время от времени что-то забывают взять с собой в отпуск (63%). В топе забытых вещей — одежда (46%), косметические и уходовые средства (23%), зарядки и пауэрбанки (14%). Причем что-то из одежды и косметики, а еще расчески женщины забывают чаще, чем мужчины, а вот забытые зарядки, зубные щетки, аптечки более распространены у мужчин. Реже всего россияне забывают взять с собой обувь (всего 10%) и документы (4%). Согласно опросу, без документов в поездку мужчины отправляются чаще (5%), чем женщины (2%).

Собираясь на летний отдых, россияне обязательно берут с собой купальники/плавки (60%) и аптечку (53%). Солнцезащитное средство присутствует в 36% багажей опрошенных, причем чаще жителей других городов санскрин берут с собой петербуржцы (42%). 34% кладут в сумку спортивную одежду и обувь (мужчины чаще, чем женщины), еще 21% — фотоаппарат или видеокамеру.

Только каждый второй берет с собой в отпуск смартфон (50%). При этом почти каждый пятый (17%) планирует взять ноутбук или планшет, чтобы решать рабочие вопросы. Технику для приятного времяпрепровождения на отдыхе положит в свой багаж 25% россиян — это, например, фотоаппарат, электронная книга, наушники.

В летний отпуск длительностью 1-2 недели россияне в основном (41%) берут с собой один чемодан и небольшую сумку/рюкзак. При этом каждый пятый (20%) планирует защитить свой багаж, обмотав чемодан самостоятельно пищевой пленкой, а 17% воспользуются аналогичной услугой в аэропорту.

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«Авито» — онлайн-платформа объявлений. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Каждая пятая сделка на «Авито» совершается с «Доставкой». «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более одного млн новых объявлений. В «Авито» работает более восьми тыс. сотрудников.

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