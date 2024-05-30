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За безопасностью сельскохозяйственных предприятий в Ленобласти проследит видеонаблюдение МТС

Цифровая экосистема МТС внедрила систему видеонаблюдения в племенном хозяйстве ЗАО «Осьминское» в Сланцевском районе Ленинградской области. Более 50 камер, установленных на территории комплекса, позволят следить за безопасностью рабочих и удаленно мониторить состояние свыше 800 голов скота. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили IP-камеры на территории комплекса, где находится более 800 коров, склад для хранения кормов и помещение, где стоят танки-охладители молока. Оборудование поддерживает ночной режим работы, с его помощью можно круглосуточно следить за состоянием и поведением животных, надоем, кормлением, сельскохозяйственной техникой и безопасностью на всех участках. Сотрудники смогут оперативно реагировать на различные ситуации, например, вовремя обследовать коров, следить за дезинфекцией оборудования, чистотой комплекса и качеством продукции.

Племенное хозяйство ЗАО «Осьминское» занимается разведением крупного рогатого скота и производством сырого молока. Многие крупные предприятия питания, комбинаты Петербурга и Ленобласти используют молочную продукцию этого комплекса.

«Для нас важно внедрять актуальные технологии в повседневную жизнь и различные сферы экономики Петербурга и Ленобласти. Сельское хозяйство и особенно животноводство — не исключение, это перспективные отрасли для цифровизации. Наше техническое решение поможет сельскохозяйственным предприятиям контролировать в режиме реального времени состояние более чем 800 животных, следить за обстановкой и безопасностью комплекса. В перспективе «умные» камеры позволят оптимизировать рабочие процессы, обнаруживать узкие места в производстве и улучшать их», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

«С помощью видеонаблюдения мы можем поддерживать высокий технологический процесс доения коров и безопасность на всем предприятии. Система позволяет вычислять недисциплинированных сотрудников и пресекать любые попытки вторжения на территорию и кражи. После установки оборудования значительно повысилась дисциплина, производительность труда», — сказал директор ЗАО «Осьминское» Петр Шеренков.

МТС планирует установить в сельскохозяйственном предприятии в дополнение к видеонаблюдению систему контроля и управления доступом (СКУД) – идентификаторы, шлагбаумы, контроллеры и внедрить «умные» камеры в других животноводческих комплексах области.

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