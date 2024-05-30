Татарстанцы могут стать студентами магистратуры по искусственному интеллекту в ВШЭ

МТС открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики. Цель программы – обучение специалистов в области ИИ и применение новых технологий в бизнесе. Татарстанцы могут стать студентами нового направления по результатам вступительных испытаний или олимпиады «Высшая лига». Прием документов продлится с 19 июня по 25 июля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При отборе также рассматриваются личные достижения абитуриента, мотивационное письмо, а также прохождение онлайн-экзамена и собеседования. Программа предоставляет 30 бесплатных мест для обучения, Финансирование со стороны МТС покрывает 100% стоимости обучения.

Цель программы – обучение специалистов, которые будут создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. Она будет включать в себя широкий спектр дисциплин, позволяющих получить глубокие знания в областях ИИ, а также необходимый фундамент для исследовательской и предпринимательской деятельности. Магистратура будет длиться два года, в течение которых студентов обучать ключевым дисциплинам: машинному обучению, основам обучения с подкреплением, теории алгоритмов ИИ, большим языковым моделям и другим. Кроме того, студенты узнают основы предпринимательства, продуктовых исследований, управления проектами и стратегического планирования.

Преподавательский состав магистратуры будет состоять из ведущих специалистов факультета компьютерных наук ВШЭ и сотрудников МТС.

«Татарстан славится кадрами, к тому же здесь активное и сильное ИТ-сообщество, которое мотивирует учиться и развиваться. В республике множество возможностей для грамотных и амбициозных айтишников, регион постоянно реализует различные пилотные проекты, в том числе в области ИТ, здесь «прописано» множество федеральных ИТ-компаний. Поэтому знания, полученные на нашей новой образовательной программе, будут востребованы и студенты смогут применить их как в научной, так и в коммерческой сферах. Эксперты поделятся реальными практическими кейсами в области ИИ, принципами работы моделей, расскажут о возможностях и нюансах их применения, укажут на риски, связанные с неправильной или некачественной обработкой данных», — сказал Марат Кабанов, директор МТС в Татарстане.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.