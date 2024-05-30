СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование»

«Яндекс Образование» разработало единые программы для будущих фронтенд- и бэкенд-разработчиков. СибГМУ в числе первых 19 университетов по всей России проведет апробацию одной из программ. Модули будут встроены в университетские курсы и усилят их прикладными дисциплинами и кейсами «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

«Медицинское образование – очень консервативно, и его трансформация происходит медленнее по сравнению с классической высшей школой. Именно поэтому для СибГМУ ключевым преимуществом является возможность интегрировать модули крупнейшей бигтех компании страны в текущие образовательные программы. Впервые данную стратегию мы внедрим на медико-биологическом факультете. Таким образом, мы максимально «безболезненно» актуализируем подготовку медицинских кибернетиков в университете», — отметил ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Новые программы «Яндекс Образования» — первый пример, когда образовательный контент от ИТ-компании одновременно интегрируется почти в двух десятках университетов по всей стране. СибГМУ стал первым среди медицинских вузов, готовящий ИТ-специалистов на медико-биологическом факультете, сможет внедрить в образовательную программу универсальные модули от экспертов «Яндекса».

Студенты вторых-третьих курсов СибГМУ освоят Python и JavaScript, бэкенд на Django, работу с API-сервисами, объектно-ориентированное программирование, познакомятся с управлением серверной инфраструктурой и другими темами, которые позволят им освоить востребованные ИТ-компетенции. Программы включают проектную работу и практические воркшопы с разбором индустриальных кейсов. Финальные проекты студентов будут оценивать как преподаватели, так и эксперты-практики из «Яндекса».

«Яндекс впервые запускает образовательные программы сразу в 19 университетах в 12 регионах, — сказала директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова. — Расширяя число вузов-партнеров, мы делаем качественное ИТ-образование доступным для студентов со всей страны. Новые курсы «Яндекса» не только повысят уровень ИТ-образования в стране, но и будут способствовать развитию ИТ-индустрии в регионах».

Помимо содержания модулей, компания подготовила курс для ассистентов и преподавателей, на котором они познакомятся с практиками гибридного и онлайн-образования, интерактивными методиками обучения ИТ-дисциплинам, а также с процессами оценивания и ревью ИТ-проектов. Преподавать на программах будут действующие сотрудники «Яндекса».

В Томске обучение пройдут также студенты Томского политехнического университета. Образовательные программы «Яндекса» откроются в сентябре 2024 г, в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Тюмени, Владивостоке, Архангельске, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Москве. Партнерами «Яндекса» наряду с СибГМУ стали ННГУ, МЭИ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ТПУ, ТюмГУ, МИРЭА, МИСиС, УрФУ, Финансовый университет, ДВФУ, РЭУ, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, КФУ, НГТУ, ОмГТУ, МАИ, САФУ и СКФУ.

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Сибирский государственный медицинский университет основан в 1888 г., является участником программы «Приоритет 2030».