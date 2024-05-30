CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Роса» представила «Роса Хром 12.5» с защитой данных при утере устройства

НТЦ ИТ «Роса», разработчик системного и инфраструктурного ПО, представила новую версию коммерческой ОС «Роса Хром 12.5». В обновленной системе добавлен ряд важных улучшений и реализованы новые функциональные возможности.

«Роса Хром 12.5» представлена в двух вариантах полнофункциональных образов: с графической оболочкой KDE Plasma версии 5.27 для различных типов компьютеров и с текстовым интерфейсом для серверов, встраиваемых систем и самостоятельного конфигурирования.

Обновленная система «Роса Хром 12.5» включает поддержку новейшей аппаратуры с ядром 6.6. Графическая система основана на библиотеках MESA 23.3, поддерживается автоустановка драйверов для видеокарт Nvidia вплоть до версии 550. Добавлена расширенная поддержка принтеров и сканеров с использованием технологий ipp-usb и sane-airscan, теперь множество принтеров и сканеров работают так же, как в сети — без необходимости инсталляции драйверов в систему.

Безопасность данных является приоритетом для «Роса», и реальные уязвимости обычно закрываются в течение нескольких дней. В новой версии был переработан репозиторий для обеспечения безопасности и закрыты более тысячи потенциальных уязвимостей. Также в версии 12.5 была добавлена поддержка авторазметки с шифрованием в установщике системы для защиты конфиденциальности данных при утере или краже носителя. Функция сохранения паролей на шифрованные диски в энергонезависимой памяти компьютера по технологии TPM2 позволяет работать с защищенным компьютером удобно и безопасно.

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании «Роса», сказал: «Это важное обновление позволит нашим пользователям организовать свою работу в независимом от внешних источников, качественном рабочем окружении. Мы уверены, что новая версия станет ещё одним шагом к созданию удобной и функциональной операционной системы, соответствующей потребностям наших клиентов и способствующей развитию отечественной IT-индустрии».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Владелец «Микрона» получил на бирже оценку в 105 миллиардов

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

На Земле появляется новая полупроводниковая сверхдержава с технологическим нейтралитетом, готовая к сотрудничеству со всеми желающими

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

В работе Starlink Илона Маска произошел масштабный сбой. Западные СМИ ругают Россию

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лето на пороге: лучшие приложения для похудения и тренировок

Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?

Обзор ноутбука IRBIS SmartBook 14NBP3003: мобильное решение для корпоративного сегмента

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024