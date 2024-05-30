CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

При участии РГО в Новосибирске создан Фонд развития геоинформационных технологий

В Новосибирске при участии РГО создан Фонд развития геоинформационных технологий. Его цель – популяризация геоинформационных систем среди населения, содействие созданию наукоемких программных продуктов и сервисов, применение их в сфере активного туризма и краеведения, в реализации образовательных инициатив. Об этом CNews сообщили представители РГО.

Подписание протокола учреждения Фонда состоялось 29 мая 2024 г, в Технопарке Новосибирского Академгородка. Учредителями Фонда выступают Новосибирское региональное отделение Русского географического общества, ИТ-ассоциация «СибАкадемСофт» и компания «Дата Ист». Совместные усилия позволят реализовывать крупные проекты, в том числе направленные на развитие внутреннего туризма. Компания «Дата Ист», выступая корпоративным партнером Новосибирского регионального отделения РГО, уже ведет работу по созданию интерактивных карт для популярных туристических объектов, национальных парков, заповедников, государственных заказников и памятников природы.

«Кажется, что сейчас не надо агитировать людей использовать современные геоинформационные технологии, все ими и так пользуются. Но в действительности применяются стандартные решения, а разработчиков очень мало. «Дата Ист» – один из реальных разработчиков, которые создают собственные информационные продукты и платформы, и это требует нестандартных решений. Это дорогостоящие ресурсоемкие вещи, которые нельзя сделать на коленке, малой группой. Мы поддерживаем эти инициативы, потому что за этим стоит будущее. Считаю, что важно показывать молодежи, что есть такая сфера деятельности – геоинформатика, и она перспективна. Люди классических воззрений про нее не слыхивали. Конечно, они используют геосервисы, но многие и не задумываются, как все это сделано. Им это кажется очевидной вещью, но в действительности это огромная сфера деятельности. И по такой многолюдной конференции, где мы подписываем документ о создании Фонда, видно, что мы находимся на острие событий, это самый передовой фронт человеческой мысли», - отметил председатель Новосибирского регионального отделения Русского географического общества, д.г.-м.н. Игорь Новиков.

«Вклад технологической компании «Дата Ист» будет заключаться в предоставлении прав на использование программных продуктов с целью продвижения геосервисов для населения. Русское географическое общество в своих рядах содержит огромное число исследователей нашего мира — людей, которое накопили огромное количество информации, как мы ее называем — геопространственно привязанной, и мы хотим, чтобы это сообщество вместе с нашими коллегами по созданию информационных технологий продвигало геоинформационные технологии именно для людей», — отметил генеральный директор компании «Дата Ист», к.г.-м.н. Вячеслав Ананьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России продается бытовая техника, произведенная для Украины

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Самописный софт окажется вне закона. Компаниям запретят разрабатывать свое ПО и заставят покупать стороннее

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Российские вузы атакованы хакерами в самом преддверии приемной кампании

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?

Обзор ноутбука IRBIS SmartBook 14NBP3003: мобильное решение для корпоративного сегмента

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024