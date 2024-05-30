ПО Perimeter от PERI – локальное решение для быстрого проектирования опалубки и строительных лесов

Компания PERI представила локальное программное обеспечение Perimeter для проектирования опалубки и строительных лесов. Решение зарегистрировано в Росреестре и уже доступно для российских строительных и промышленных компаний. Об этом CNews сообщили представители PERI.

Решение Perimeter, разработанное инженерами PERI, представляет собой надстройку к CAD-системам (AutoCAD, NanoCAD, BriсsCAD) и служит для создания 3D-чертежей. С его помощью можно максимально быстро и легко производить раскладку систем опалубки и модульных лесов благодаря автоматическим инструментам, что существенно ускоряет создание готовой конструкции.

Perimeter устанавливается как на Windows, так и на Astra Linux и совместим с любыми CAD-системами. Надстройка позволяет проектировать конструкции из элементов, ускоряя работу инженеров и помогая избежать ошибок и перерасхода материала за счет максимально точной автоматической подборки комплекта под проект. С помощью функции создания спецификации всегда можно оценить объем и точное количество требуемого материала, создать конструкцию исходя из имеющегося стока.

В ПО Perimeter постоянно пополняется спектр доступных систем. В настоящее время к раскладке доступны леса PERI UP FLEX и RL10, а в ближайшее время появится обновленная версия — в нее будут добавлены системы опалубки TRIO MR, TRIO ST и MULTIFLEX. При необходимости в программу могут быть добавлены системы любого другого производителя.

«Мы очень рады представить Perimeter российским компаниям, – сказала Ирина Фролова, руководитель отдела управления услугами компании PERI. – Одна из главных особенностей ПО, помимо удобства и простоты в работе, – это цифровая независимость. Пользователи всегда смогут получить доступ к последним обновлениям, а наши инженеры помогут настроить решение под нужды конкретного заказчика».

***

Компания PERI – производитель и поставщик опалубки и строительных лесов. С 1969 г. PERI является надежным партнером строительных и промышленных компаний, предоставляя технологичное оборудование и широкий спектр услуг. PERI присутствует на российском рынке с 1993 г., из которых 18 лет – с 2005 г. – как дочернее подразделение. На текущий момент «PERI Россия» – это: 11 складов и свыше 21 тыс. т арендного оборудования; представительства в 30 крупнейших городах России; более 550 сотрудников. PERI не останавливается на достигнутом и постоянно расширяет портфель продукции исходя из запросов рынка, руководствуясь в этом процессе целью предложить лучшее качество по доступной цене. За эти годы продуктами и услугами PERI воспользовались более 10 тыс. клиентов. Наше оборудование применяется при строительстве крупных и значимых объектов по всей стране, таких как ММДЦ «Москва-Сити», спортивных сооружений Олимпийских игр в Сочи, моста через бухту Золотой Рог (г. Владивосток), делового центра «МАТРЕКС» в Сколково, стадиона «ВТБ-Арена» (г. Москва), общественно-делового комплекса «Лахта Центр» (г. Санкт-Петербург) и многих других.