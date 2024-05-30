«Первый Бит» автоматизировал учет номерного фонда в общежитии ООО «Восточной горнорудной компании» на Сахалине

Международный ИT-интегратор «Первый Бит» автоматизировал учет номерного фонда для проживания в общежитии сотрудников «Восточной горнорудной компании» на Сахалине с помощью «БИТ.Общежитие». Оно представляет собой полнофункциональное решение для автоматизации учета проживания в общежитии. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

ООО «Восточная горнорудная компания» – производитель и экспортеров бурого угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на Сахалине. Работа для сотрудников на предприятии носит вахтовый метод работы в силу специфики работы, поэтому ООО «ВГК» создала дочернее предприятие – ООО «ВГК Сервис», занимающееся расселением сотрудников, приехавших на вахту.

У предприятия имеется свой собственный жилищный фонд, в котором идет распределение по номерам в зависимости от многих факторов: срока проживания, категории жильца, комплектации номера и др.

Ранее вся работа по учету жильцов велась компанией в таблицах MS Excel, что приводило к ряду проблем: отсутствию чёткой связи между файлами и данными в них, невозможность получения оперативной информации, ошибки из-за человеческого фактора, отсутствию истории перемещения сотрудника в рамках общежития и другое.

Поэтому ООО «ВГК Сервис» принял решение о приобретении программы, которая позволит автоматизировать и сделать прозрачными бизнес-процессы в организации.

Клиент самостоятельно изучил рынок программных продуктов и их функционал. Было принято решение в пользу «БИТ.Общежитие 2.0» и его разработчике – компании «Первый Бит».

Перед хабаровским офисом компании «Первый Бит» были поставлены задачи по автоматизации процесса заселения, выселения и переселения в общежитиях, снижению трудозатрат на оформление проживающих, оперативному получению актуальных сведений о жильцах, быстрому и унифицированному документальному оформлению договоров с проживающими.

Говоря об этапах работы, менеджер по работе с клиентами офиса «Первого Бита» в Хабаровске, Екатерина Руденко рассказала, что работа состояла из нескольких этапов, начиная с демонстрации возможностей решения «БИТ.Общежитие» с описанием всех имеющихся функций программы, заканчивая обучением ключевых пользователей работе с новой системой.

«Под каждое имеющееся в распоряжении компании жилое здание была сформирована индивидуальная гибкая схема номерного фонда с указанием всех характеристик каждого помещения: площадь, количество комнат, этаж и т.д., а также указаны нежилые помещения и разграничены права доступа в системе», – сказала Екатерина Руденко.

В результате выполненного проекта клиент получил полнофункциональное решение, «БИТ.Общежитие», для автоматизации учета проживания сотрудников.

«Формирование актуальной информации о наличии свободных мест, количестве проживающих, материальном обеспечении номеров и других показателей теперь происходит автоматически. В результате проекта мы получили полный контроль за движением в рамках общежития проживающих лиц, простое формирование договоров на проживание прямо из системы и формирование всей необходимой отчётности в разных разрезах», – сказал представитель «Восточной горнорудной компании», Кирилл Шельпяков.

***

ООО «Восточная горнорудная компания» – российский производитель и экспортеров бурого угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на Сахалине. Была основана в 1983 г. и с течением времени показывает непрекращающийся рост показателей своей деятельности. Объёмы добычи к 2024 г. составили 15,2 млн тонн в год, что в свою очередь составляет 78% от общей добычи угля на территории Сахалинской области.

«Первый Бит» – интегратор ИT-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У Первого Бита более 300 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба – от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИT-решений – более 70 вендоров. В команде – более восьми тыс. специалистов.