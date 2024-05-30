ПАО «Т Плюс» и Open Vision успешно завершили модернизацию диспетчерской в Пензенском филиале

ПАО «Т Плюс», крупнейшая частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, и системный интегратор Open Vision объявляют о завершении проекта по полной модернизации диспетчерской в пензенском филиале компании. Проект был выполнен в рекордные сроки и включал полную реновацию диспетчерской, от ремонтных работ до интеграции современного комплекса мультимедийного оборудования. Об этом CNews сообщили представители Open Vision.

Проект был выполнен в рамках программы модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2) и направлен на повышение эффективности и надежности управления тепловыми сетями.

Потребность в модернизации возникла из-за несоответствия текущего состояния помещения и технологического оснащения новым стандартам компании.

«ПАО Т Плюс обладает большим опытом внедрения современных цифровых технологий. В рамках обновленной стратегии развития, компания активно использует передовые решения для повышения эффективности и надежности своей инфраструктуры. Мы активно внедряем новые цифровые решения на производственные объекты, чтобы обеспечить максимально эффективное использование наших ресурсов», – сказал Городилов Максим Михайлович, начальник управления по цифровизации и системам АСУ ТП ПАО «Т Плюс».

Заказчику была необходима команда, способная выполнить весь цикл работ с использованием исключительно отечественного программного обеспечения и оборудования за рекордные сроки — полтора месяца. Компания Open Vision взяла на себя выполнение полного цикла работ, начиная от ремонта помещения и заканчивая установкой и пусконаладкой нового мультимедийного комплекса.

Проект был разделен на три основные этапа: строительные работы, монтаж и пусконаладочные работы. В рамках строительных работ был выполнен демонтаж и отключение существующего оборудования, а также ремонт и чистовая отделка диспетчерской, включая комнату для приема пищи и пожарный коридор. Строительный этап оказался самым сложным из-за кратчайших сроков и необходимости соответствия ожиданиям заказчика по дизайну корпоративных помещений.

После завершения строительных работ началось технологическое оснащение помещения. «Отрасль энергетики относится к критической инфраструктуре страны, поэтому для заказчика было важно, чтобы компания-партнер выполнила проект исключительно на основе отечественного программного обеспечения и оборудования, которые включены в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и БД Минцифры и Реестр оборудования Минпромторга соответственно. Мы удовлетворили эту потребность заказчика, в рамках проекта использовалось решения только российских производителей», – сказал Сергей Котельников, ведущий менеджер по продажам Open Vision.

Центральным элементом проекта стала видеостена из 27 ЖК-панелей 55” Eliteboard, которая была смонтирована за три дня. Для автономной работы оборудования при отключении электроэнергии были установлены два шкафа с ИБП от производителя ИМПУЛЬС ФОРА 3315 и батарейным блоком общим весом 600 кг.

«Для управления видеостеной был использован видеоконтроллер FORSITE WS на операционной системе Astra Linux Special Edition. Несмотря на первоначальные технические сложности, связанные с интеграцией системы, благодаря совместным усилиям нашей команды и инженеров FORSITE все неполадки были устранены», – сказал Александр Пономарев, ведущий инженер по мультимедийному оборудованию Open Vision.

В проекте также были реализованы системы контроля доступа и видеонаблюдения, что повысило безопасность и эффективность использования пространства. Для комфортной работы диспетчеров была установлена специализированная технологическая мебель от компании «ТехноКонсоль».

«В результате проекта был создан современный ситуационный центр, соответствующий всем актуальным отраслевым стандартам. Благодаря технологическому оснащению, новый ситуационный центр позволяет решать широкий спектр задач, упрощает работу диспетчеров и обеспечивает доступ к необходимой информации в едином пространстве», – сказал Максим Мельников, ведущий менеджер по продажам Open Vision.

Оптимизация рабочего пространства повысила эффективность работы персонала, улучшила условия труда и способствовала более быстрому реагированию на внештатные ситуации.

«Была проведена значительная работа по модернизации диспетчерского центра. Главными целями были улучшение условий работы оперативного и дежурного персонала, а также обеспечение эффективного управления тепловыми сетями для повышения качества предоставляемых услуг», – сказал Опарин Вадим Геннадьевич, главный инженер Пензенского филиала ПАО «Т Плюс».

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«Т Плюс» — российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, которая владеет 6% установленной мощности электростанций России. Компания работает в 19 регионах страны.

Open Vision — системный интегратор, работает на рынке ИТ-услуг с 2009 г. и занимается проектированием, поставкой, внедрением и поддержкой серверных, мультимедийных, ИБ и сетевых решений, а также разработкой собственных решений в сфере телемедицины.