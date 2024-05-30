Новосибирцев приглашают в магистратуру по искусственному интеллекту в Вышку

ПАО «МТС» открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики. На этой программе будут обучать специалистов в области ИИ и применении новых технологий в бизнесе. Новосибирцы могут подать документы на с 19 июня по 25 июля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сентябре 2024 г. МТС открывает магистратуру по направлению «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» на факультете компьютерных наук в ВШЭ. Здесь студенты научатся создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. В программе большие языковые модели, генеративные нейросети, а также инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка.

Новосибирцы могут попасть в магистратуру по результатам вступительных испытаний или олимпиаде «Высшая лига». При отборе рассматривают личные достижения абитуриента, мотивационное письмо, оценивают прохождение онлайн-экзамена и собеседования. МТС покрывает 100% стоимости обучения.

«В этом учебном году программа предоставляет 30 бесплатных мест обучения. Магистратура длится два года. За это время преподаватели факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, действующие эксперты ИТ-индустрии, в том числе сотрудники экосистемы МТС, помимо основных дисциплин также дадут знания об основах предпринимательства, продуктовых исследованиях, управлении проектами и стратегическом планировании. Благодаря комплексному подходу в будущем студенты смогут воплотить свои идеи и достигнуть высоких результатов и в науке, и в коммерции», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.